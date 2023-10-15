مراسل القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال نفذ قصفًا مكثفًا على القطاع الشرقى اللبنانى

قال أحمد سنجاب، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن جيش الاحتلال نفذ قصفًا مكثفًا على القطاع الشرقي اللبناني، إضافة إلى استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية الجنوبية.

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أنه تم إطلاق صاروخ من لبنان على مستوطنة شتولا خلّف 3 مصابين، بجانب مقتل شخص على الأقل جراء قصف إسرائيلي على شرق لبنان.

حالة نزوح مستمرة من مواطنى الجنوب اللبنانى

ونوه موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، بأن هناك حالة نزوح مستمرة من مواطني الجنوب اللبناني لصيدا وبيروت، لافتًا إلى أن هناك مراكز إيواء مخصصة لاستقبال النازحين من الجنوب اللبناني.