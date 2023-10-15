"أكتوبر بعد 50 عاما" ندوة على مائدة الأعلى للثقافة غدا

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ يستضيف المجلس ندوة تحت عنوان "أكتوبر بعد 50 عاما.. رسائل إلى المستقبل" والتي ينظمها المجلس، في تمام السادسة مساء يوم الإثنين الموافق 16 أكتوبر 2023.

ويشارك في الندوة ويديرها المهندس زياد عبد التواب - خبير التحول الرقمي مساعد الأمين العامّ لمجلس الوزراء لنُظُم المعلومات والتحوّل الرقميّ، كما يشارك بها: اللواء طيار دكتور هشام الحلبي - الخبير العسكري مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، الدكتورة عادلة رجب - أستاذة الاقتصاد ومديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتور محمد أحمد مرسي - أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية ـ جامعة مصر.

وتأتي تلك الندوة ضمن الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية امتداد شهر أكتوبر؛ حيث يقيم المجلس سلسلة من الندوات الثقافية بالإضافة إلى سلسلة محاضرات أونلاين؛ كما يصدر المجلس عددا من الإصدارات بهذه المناسبة بالإضافة إلى خصم 50% على جميع إصدارات المجلس المتعلقة بالموضوع.

ندوات ومحاضرات بالأعلى للثقافة احتفالا بنصر أكتوبر

من المقرر أن تقام الفعاليات بمشاركة عدد كبير من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والإعلاميين والكتاب والمؤرخين والأدباء، ومن هذه الندوات: "أكتوبر من الألف إلى الياء"، "شاهد على النصر.. شهادات من خارج الجبهة"، "الشفافية الإعلامية ودورها في زرع الثقة بالنصر"، و"أكتوبر بعد 50 عامًا.. رسائل إلى المستقبل"، يوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 السادسة مساءً بالمجلس الأعلى للثقافة.

ومن المحاضرات الأونلاين "صورة البطل في الأدب العربي"، يلقيها الكاتب والروائي السيد نجم، وأخرى بعنوان: "حكايات النصر.. أكتوبر في الأدب الشعبي المصري"، على أن يقدمها الدكتور خالد أبوالليل أستاذ الأدب الشعبي، وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة.