السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأعلى للثقافة ينظم ندوة عن "آليات مكافحة الإدمان" بأوبرا الإسكندرية.. الأربعاء

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

يستضيف مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) ندوة بعنوان "آليات مكافحة الإدمان"، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023؛ وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس.

ومن المقرر أن يشارك في الندوة كل من اللواء أحمد الحسيني رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير الداخلية الأسبق، والمستشار محمد راتب خضر نائب رئيس مجلس الدولة وقاضٍ بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، والدكتور محمد والي عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمنهور، والدكتورة بسنت سالم مدير إدارة المنطقة الطبية الثانية بالتأمين الصحي، وتدير الندوة الدكتورة منى الحديدي أستاذة علم الاجتماع بجامعة حلوان ومقررة لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة.

كما تنظم اللجنة على هامش الندوة عرضًا فنيًا تقدمه فرقة باليه الإسكندرية.

فعاليات ثقافية احتفالًا بحرب أكتوبر 

وفي سياق آخر؛ ينظم المجلس الأعلى للثقافة عدة فعاليات ثقافية على امتداد شهر أكتوبر احتفالًا بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، وتتضمن هذه الفعاليات سلسلة من الندوات الثقافية، بالإضافة إلى سلسلة محاضرات أونلاين، كما يصدر المجلس عددًا من الإصدارات بهذه المناسبة، بالإضافة إلى خصم 50% على جميع إصدارات المجلس حول هذا الموضوع.

وتقام الفعاليات بمشاركة عدد كبير من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والإعلاميين والكتاب والمؤرخين والأدباء، ومن هذه الندوات: "أكتوبر من الألف إلى الياء"، "شاهد على النصر.. شهادات من خارج الجبهة"، "الشفافية الإعلامية ودورها في زرع الثقة بالنصر"، و"أكتوبر بعد 50 عامًا.. رسائل إلى المستقبل"، يوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 السادسة مساءً بالمجلس الأعلى للثقافة.

ومن المحاضرات الأونلاين "صورة البطل في الأدب العربي"، يلقيها الكاتب والروائي السيد نجم، وأخرى بعنوان: "حكايات النصر.. أكتوبر في الأدب الشعبي المصري"، على أن يقدمها الدكتور خالد أبوالليل أستاذ الأدب الشعبي، وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة.

فعاليات ثقافية احتفالا بحرب أكتوبر مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية آليات مكافحة الإدمان المجلس الأعلى للثقافة الأوبرا الدكتورة نيفين الكيلاني 50 عام ا على انتصارات أكتوبر المجيدة

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