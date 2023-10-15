الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيفية التغلب على الكسل وأسباب خمول الجسم.. إليكم التفاصيل

الكسل
الكسل

كيفية التغلب على الكسل وأسباب خمول الجسم سؤال تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خصوصًا مع بداية العام الدراسي حيث يشعر بعض الطلاب بحالة كسل أو خمول الجسم بسبب الروتين اليومي.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من الناس بمعرفة أسباب خمول الجسم وطرق التغلب على الكسل الذي يبدأ كل صباح، يرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الأيام الماضية لمعرفة كيفية التغلب على الكسل وأسباب خمول الجسم، على النحو التالي، وذلك وفقًا لموقع "Very well Health".

كيفية التغلب على الكسل وأسباب خمول الجسم

1- اتباع نمط غذائى صحى: 

كيفية التغلب على الكسل وأسباب خمول الجسم.. إليكم التفاصيل

يساعد تناول الأطعمة الصحية في علاج الخمول والتعب، ولذلك ينصح باختيار الأطعمة المفيدة للجسم، والتي تحتوى على الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم، لتعطيك الشعور بالطاقة.

2- تناول وجبات صغيرة متكررة على مدار اليوم: 

كيفية التغلب على الكسل وأسباب خمول الجسم.. إليكم التفاصيل

ينصح بتناول وجبات صغيرة متكررة على مدار اليوم، ويفضل تقسيمها إلى خمس وجبات صغيرة بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة.

نصائح لتقليل خطر الإصابة بمرض حصوات الكلى.. ومشروبات للوقاية

3- ممارسة الرياضة: 

كيفية التغلب على الكسل وأسباب خمول الجسم.. إليكم التفاصيل

يمكنك ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة أثناء النهار، خاصةً بعد تناول الطعام، لتساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة بالجسم، بما في ذلك ممارسة رياضة المشي أو الأنشطة الرياضية المفضلة لك.

4- تنظيم النوم: 

كيفية التغلب على الكسل وأسباب خمول الجسم.. إليكم التفاصيل

يعتبر حصولك على قسط جيد من النوم يوميًا من الأمور المهمة لتقليل الشعور بالتعب، وذلك من خلال الاعتياد على النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا، وتجنب تناول الطعام قبل النوم بوقت قليل، بالإضافة إلى توفير الأجواء الهادئة في الغرفة.

أطعمة تساعد فى علاج الخمول والتعب

1- البروتينات الخالية من الدهون.

2- تناول بذور الشيا التي تعتبر مصدرًا ممتازًا للطاقة لفترات طويلة.

3- يسهم تناول الشوفان في الشعور بالامتلاء في حالة اتباع حمية غذائية لفقدان الوزن.

4- تعد المكسرات والبذور من أفضل الأطعمة للتغلب على التعب ومحاربة الجوع.

اقرأ أيضاً

نصائح لجعل وقت تناول الطعام لدى الأطفال مريحًا وممتعًا

الكسل خمول الجسم أسباب خمول الجسم الكسل وأسباب خمول الجسم أسباب الكسل

مواد متعلقة

بعد سن الأربعين.. طرق صحية للحفاظ على التركيز و نشاط الجسم

أسباب نقص الهيموجلوبين في الجسم وأبرز فوائده.. وطرق زيادته

الأكثر قراءة

غادروا ولا تعودوا.. جيش الاحتلال: سنوجه ضربات منسفة من الجو والبحر والبر على غزة

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. بعد تهديد إيران لإسرائيل.. أمريكا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط

بعد قليل.. الحكم فى "استبعاد حسين لبيب" من انتخابات الزمالك

من حيفا إلى قبرص.. أمريكا تلجأ إلى البحر لإجلاء رعاياها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى وإصابة 4 آخرين فى قصف لحزب الله على بلدة شتولا

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟