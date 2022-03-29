استراتيجية بريان تريسى للتخلص من الكسل مع قدوم رمضان

يعتبر الكسل من أسوأ العادات، حتى إن البعض يعتبره «العدو الأول» لأى إنسان يسعى للنجاح فى هذه الحياة، وقال عنه الفيلسوف وعالم النفس الأمريكى، ليونارد كارامايكل، إن «الكسل هو إحدى سيئات النفس البشرية».

من بين هؤلاء المهتمين بالكسل الكاتب بريان تريسى، الذى يعتبر من رواد التنمية الذاتية فى العالم، ومتحدث تحفيزى ومؤلف تطوير ذاتى أمريكى من أصل كندى، ألّف أكثر من ٧٠ كتابًا تُرجمت إلى عشرات اللغات، الأمر الذى جعله يلقب بـ«أبوالتنمية البشرية الحديث».

ويأتى على رأس هذه المؤلفات كتاب «فلتأكل ذلك الضفدع»، الذى قد يساعدك بشكل كبير فى إنجاز مهامك وتنظيم وقتك، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذى يفتقد فيه كثيرون الطاقة والنشاط والجهد بسبب الصيام.

وهذا الكتاب عبارة عن وسيلة للنهوض والإرادة للتصدى للكسل الذى يعرقل حياتنا بشكل كبير، «إذا بدأت يومك بأكل ضفدع حى فكن راضيًا طوال اليوم، لأنك لن تصادف فى يومك ما هو أسوأ».. بهذه الجملة، بدأ «تريسى» كتابه، وهى رسالة تدعوك إلى إنجاز مهامك أولًا بأول دون النظر فى القادم، فقد يكون أسوأ، معتبرة أن مفتاح النجاح و التميز يكمن فى التركيز بشكل واعٍ ومنفرد على أهم مهامك وأدائها بأفضل شكل.

«جهّز الطاولة».. اختار «تريسى» هذا العنوان ليكون الباب الرئيسى للفصل الأول فى كتابه، ويشرحه بالقول: «قبل أن تختار ضفدعك وأكله، يجب أن تقرر بوضوح ما تريده فى كل جانب من جوانب حياتك»، مشددًا على أن «الوضوح أهم قيمة فى الشخصية المنتجة». وشدد على أن «التفكير بواسطة الورقة والقلم من الأمور الصحية، التى تساعد فى تحقيق الأهداف وجعلها سهلة المنال». كما أن «التخطيط المسبق يوفر الكثير من الوقت فى التفكير، ويزيد من إنتاجك بمعدل ٢٥٪».