خريطة سقوط الأمطار فى مصر اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية، مؤكدة أنه منذ الأمس تشهد البلاد تعمقًا للمنخفض الجوي، ما أدى لسقوط الأمطار في المحافظات الشمالية، والتي امتدت للمناطق الداخلية.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "اليوم نشهد تعمقًا للمنخفض الجوي على جمهورية مصر العربية مع وجود كتل هوائية شمالية رطبة، والتي تساعد بشكل كبير على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة".

محافظة الإسكندرية تشهد منذ الصباح أمطارًا متوسطة

وتابعت: "اليوم يستمر معنا تكاثر السحب المتوسطة والمنخفصة وفرص الأمطار، والتي من المتوقع أن تكون أمطارًا متوسطة على المحافظات الشمالية، والمطلة على البحر المتوسط"، مؤكدة أنه منذ ساعات الصباح الباكر شهدت مدينة الإسكندرية أمطارًا متوسطة، وامتدت حتى محافظة البحيرة.

وواصلت: "متوقع استمرار الأمطار المتوسطة، وعلى مدار اليوم على كل من محافظة الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفرالشيخ، وبعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية، مثل دمياط ورفح وبورسعيد، والعريش ومناطق من وسط سيناء".

وأكدت غانم امتداد الأمطار على مناطق داخلية وهي أمطار خفيفة على بعض مدن القناة، وجنوب الوجه البحري، لافتة إلى انخفاض في قيم درجات الحرارة، وقد تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 28 درجة مئوية، منوهة بأنه من الصعب أن نرصد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة مرة أخرى.

ونفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن يكون نشاط الرياح اليوم مثيرًا للرمال والأتربة، مرددة: "نشهد اليوم نشاط رياح على مستوى الجمهورية وسرعاته بين الـ30 و35كم/ الساعة، وغير مثير للرمال والأتربة".