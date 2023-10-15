الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خريطة سقوط الأمطار فى مصر اليوم

أمطار
أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية، مؤكدة أنه منذ الأمس تشهد البلاد تعمقًا للمنخفض الجوي، ما أدى لسقوط الأمطار في المحافظات الشمالية، والتي امتدت للمناطق الداخلية. 

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "اليوم نشهد تعمقًا للمنخفض الجوي على جمهورية مصر العربية مع وجود كتل هوائية شمالية رطبة، والتي تساعد بشكل كبير على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة".  

محافظة الإسكندرية تشهد منذ الصباح أمطارًا متوسطة 

وتابعت: "اليوم يستمر معنا تكاثر السحب المتوسطة والمنخفصة وفرص الأمطار، والتي من المتوقع أن تكون أمطارًا متوسطة على المحافظات الشمالية، والمطلة على البحر المتوسط"، مؤكدة أنه منذ ساعات الصباح الباكر شهدت مدينة الإسكندرية أمطارًا متوسطة، وامتدت حتى محافظة البحيرة.

وواصلت: "متوقع استمرار الأمطار المتوسطة، وعلى مدار اليوم على كل من محافظة الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفرالشيخ، وبعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية، مثل دمياط ورفح وبورسعيد، والعريش ومناطق من وسط سيناء".

وأكدت غانم امتداد الأمطار على مناطق داخلية وهي أمطار خفيفة على بعض مدن القناة، وجنوب الوجه البحري، لافتة إلى انخفاض في قيم درجات الحرارة، وقد تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 28 درجة مئوية، منوهة بأنه من الصعب أن نرصد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة مرة أخرى.

ونفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن يكون نشاط الرياح اليوم مثيرًا للرمال والأتربة، مرددة: "نشهد اليوم نشاط رياح على مستوى الجمهورية وسرعاته بين الـ30 و35كم/ الساعة، وغير مثير للرمال والأتربة".

الأرصاد امطار درجات الحرارة محافظات الجمهورية الشبورة

الأكثر قراءة

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

عاجل.. بعد تهديد إيران لإسرائيل.. أمريكا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط

مأساة رجل من المطرية.. استغلت مرضه وخانته على فراشه

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

واشنطن بوست: مصر تتمسك بإدخال المساعدات إلى غزة مقابل إجلاء الأجانب

مطاعم بابا چونز مصر: نعمل في مصر منذ 20 عاما ونحرص على مصالح آلاف العاملين المصريين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟

رئيس الأمن القومى الإسرائيلى ينفى تلقى أية تحذيرات من مصر قبل "هجوم غزة"