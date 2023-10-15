باحث: فصائل المقاومة الفلسطينية لديها سلاح لا تمتلكه إسرائيل (فيديو)

قال عصمت منصور، الباحث في الشأن الإسرائيلي، إن العالم يترقب ويتابع العدوان الإسرائيلي الغشيم على غزة، مفيدًا بأن كل الاستعدادات من أجل الدخول البري في طريقها للانتهاء، والجيش الإسرائيلي أعلن أنه جاهز للمراحل التالية من الحرب، وسيركزون على عمليات كبيرة.

المساعدات المصرية لفلسطين

وأضاف، خلال مداخلة عبر الصوت والصورة، عبر النشرة الإخبارية على قناة "الغد"، اليوم الأحد: لكن رغم ذلك فمن الواضح أن هناك قضايا تخص الرعايا الأجانب الذين تدعمهم إسرائيل وتريد خروجًا آمنًا لهم من غزة عن طريق الحدود المصرية بشكل خاص، مؤكدًا أن مصر أمسكت بالحلقة المركزية، لربطها هذا الأمر بإدخال المساعدات الإنسانية وفتح الممر الإنساني لإدخال مواد إنسانية للقطاع وخاصة الأدوية، والتي ستخفف من معاناة الشعب الفلسطيني.

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ولفت إلى أن مصر نجحت بالفعل في صد مسألة التهجير، وتريد أن تضمن بأن هناك خطًا إنسانيًا يدخل مساعدات ويبعد شبح التهجير من غزة إلى الحدود، مشيرًا إلى أن هذا الموقف سيسجل في التاريخ لصالح مصر.

وأوضح أن المقاومة الفلسطينية تقرأ إسرائيل عسكريًا، وتعلم كيف تتصرف والإمكانيات المتاحة لديها، مفيدًا بأن فصائل المقاومة الفلسطينية قبل أن تخطو هذه الخطوة المتمثلة في عملية "طوفان الأقصى" كانت تعلم برد إسرائيل، ومن المؤكد أن لديها أدواتها المفاجئة، حيث تمتلك المقاومة الفلسطينية سلاحًا لا يمتلكه جيش الاحتلال وهي "الأنفاق"، التي تعتبر "متاهة"، وستحدث الفرق في الحرب، لذلك فإسرائيل ستتكبد خسائر فادحة إذا تدخلت بريًا.