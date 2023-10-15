الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مطار العريش يواصل استقبال المساعدات الإغاثية الدولية لصالح أهالى غزة

مطار العريش
مطار العريش

يستمر مطار العريش الدولي بشمال سيناء فى استقبال تدفق مساعدات إغاثية قادمة من العديد من الدول لصالح أهالى قطاع غزة، ليتسلم ممثلو الهلال الأحمر المصرى شحنات المساعدات الدولية والإقليمية تمهيدًا لإيصالها إلى غزة.

وأبرزت قناة "القاهرة الإخبارية" الفضائية استمرار وصول طائرات الإغاثة التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى مطار العريش الدولي بمحافظة سيناء تمهيدًا لإرسالها لقطاع غزة.

مطار العريش يستقبل طائرات مساعدات من عدد من الدول

وقال موفد القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، إن "مطار العريش الدولي الآن يشهد تفريغ الحمولة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، والتي تقدر بـ26 طنًا من المساعدات الطبية سواء النوعية الخاصة بالمستلزمات الطبية أو الغذائية والإغاثية".

وتابع أنه "يتم التعامل معها الآن بشكل مباشر بعدما حطت بمطار العريش الدولي من خلال الفرق الخاصة بالهلال الأحمر المصري، الذين يعملون على استلام وتنزيل كل المساعدات الخاصة بالمساعدات الطبية".

ونوه "بأنها لم تكن الطائرة الأولى التي هبطت بمطار العريش الدولي، ولكن كان هناك من الطائرات الخاصة بمختلف دول العالم سواء التي أتت عن طريق تركيا والإمارات والأردن وغيرها ينتظرها مطار العريش الدولي على مدار 24 ساعة سواء في ساعات الصباح الأولى أو الساعات المتأخرة من الليل".

كل الفرق تواصل العمل على قدم وساق لتسهيل مهمات تلقي المساعدات

واختتم موفد "القاهرة الإخبارية" أن "كل الفرق الخاصة في مطار العريش الدولي، ما زالت هنا على قدم وساق تعمل لتسهيل كل المهمات، بعدما أعلنت السلطات المصرية أنها فتحت هذا المطار لاستقبال كل المساعدات لقطاع غزة على مستوى العالم".

ودعت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، تخفيفًا عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي، الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

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