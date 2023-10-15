لسلامة المواطنين.. حصر الأشجار المصابة بالنمل الأبيض بكورنيش أسوان والتعامل معها

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، برصد الأشجار المصابة بالنمل الأبيض والقرضة في الشوارع والميادين المختلفة، والتي تكون عرضة للسقوط المفاجئ على المشاة والمركبات.

وذلك بطول كورنيش النيل القديم بمسافة 4 كم بداية من المدخل الشمالى وحتى حديقة فريال جنوبًا مع تسبب ذلك أيضا فى وجود أسراب من الحشرات الطائرة الضارة، ومن خلال الجولات الميدانية المتواصلة فى إطار جهود المحافظة لاستكمال منظومة التطوير والتجميل.

تكليف إدارة الحدائق بحصر هذه الأشجار لسرعة التعامل العلمى والمدروس معها

وكلف محافظ أسوان إدارة الحدائق بالمحافظة بقيادة المهندس محمد حسن بحصر هذه الأشجار لسرعة التعامل العلمي والمدروس معها للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وهو ما يتكامل مع البانوراما الحضارية والجمالية التى يشهدها الكورنيش فى الفترة الحالية من خلال تنفيذ مشروع " ممشى أهل مصر ".

وشدد على أن يتوازى مع ذلك القيام مرحليًا، بالمرور على كافة المناطق والأحياء السكنية والشوارع الداخلية والميادين الرئيسية داخل مدينة أسوان، لتنفيذ أعمال الحصر أيضًا للوقوف على الأشجار المصابة والتالفة منها والتعامل الفورى معها.

لجنة متخصصة للمرور وفحص الأشجار

ومن جانبه أوضح المهندس محمد حسن مدير إدارة الحدائق، أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان فقد تم المرور والفحص بواسطة لجنة متخصصة من مهندسى إدارة الحدائق على كافة أنواع الأشجار والتي تضم 7 أنواع وهى " بونسيانا وفيكس نيتدا والكيناكاربس والبامبكس ولسان العصفور والسرسوع والكايا "، وقد تلاحظ إصابة بعض الأشجار بالنمل الأبيض والقرضة، مع انتشار الفطريات بها حيث يجرى حاليًا تنفيذ أعمال المكافحة والمعالجة لهذه الأشجار المصابة.

وأشار إلى أنه فى حالة عدم استجابة أى من الأشجار المصابة لجهود المكافحة والمقاومة، فيتم إجراء إحلال وتجديد لها وذلك باستبدالها بأشجار أخرى بشكل جمالي متناسق.

وأضاف مدير إدارة الحدائق بأنه بناء على تكليفات اللواء أشرف عطية بأهمية تكثيف زراعة الأشجار بكورنيش النيل، ومختلف المناطق السكنية لزيادة مساحة الظل لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس، وخاصة فى فصل الصيف، مع إضفاء الأجواء الجمالية وخلق متنفس حيوي لمواطني المدينة السياحية وزائريها من مختلف جنسيات العالم.

وأوضح أنه تم تحديد أماكن بكورنيش النيل القديم لزراعة الأشجار الجديدة به على مسافات موحدة، وبالتوازي تم توفير مصادر لمياه الرى لهذه الأشجار بشكل يحقق استدامة نموها على الوجه الأكمل.