الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تغييرات بسيطة فى تشكيلة الفراعنة لمواجهة الجزائر

منتخب مصر
منتخب مصر

استقر البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني  للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على إجراء بعض التعديلات على تشكيلة الفراعنة التى خاض بها ودية زامبيا مساء الخميس الماضى، وذلك استعدادا لمواجهة الجزائر غدا الإثنين على ملعب هزاع بن زايد فى ختام المعسكر الذى يقام حاليا فى مدينة العين الإماراتية، فى إطار استعدادات الفراعنة لخوض فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وينوى فيتوريا خوض مباراة الجزائر بنفس الطريقة التى أنهى بها مباراة زامبيا، بعدما شعر بصعوبة عمل كثافة هجومية للفراعنة وتشكيل خطورة على مرمى المنافس فى حال استمرار الدفاع بثلاثة لاعبين فى خط الوسط يغلب عليهم الطابع الدفاعى مثلما فعل فى ودية زامبيا عندما اعتمد على الثلاثى محمد الننى وحمدى فتحى وطارق حامد.

وقد يدفع فيتوريا بأحمد سيد زيزو كلاعب وسط مهاجم على حساب محمد الننى أو طارق حامد فى الوسط مع الإبقاء على حمدى فتحى، كنوع من التوازن فى مواجهة منتخب الجزائر الذى يتميز بخط وسط قوى، فضلا عن السرعة التى يتميز بها لاعبو الجزائر فى نقل الهجمات، مما يحتاج إلى سرعة فى الأداء من جانب لاعبى الفراعنة على عكس منتخب زامبيا الذى اتسم أداء لاعبيه بالبطىء بعض الشىء.

كذلك قد يكون هناك دور لعمر كمال عبد الواحد فى مركز الباك اليمين على حساب محمد هانى، نظرا للسرعة والقوة التى يتمتع بها عمر كمال، حتى يكون لديه القدرة على مجابهة سرعة لاعبى منتخب الجزائر فى الجانب الايسر، وإفشال أى محاولات لبناء هجمات من هذا الجانب فضلا عن قدرة اللاعب على التحول إلى الهجوم من الناحية اليمنى ومن ثم مساعدة محمد صلاح على التحرر والتوغل فى وسط الملعب.

زامبيا الجزائر الفراعنة تشكيلة فيتوريا

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