الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صرف 75% من تموين أكتوبر

سلع
سلع

تواصل منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات الشهر الجاري، إلى المستفيدين على البطاقات التموينية عبر 40 ألف منفذ تموين على مستوى الجمهورية، وذلك حتى التاسعة مساءً يوميًا، وخلال أيام العطلات الرسمية.

وكشفت مصادر بالقابضة الغذائية، عن تجاوز نسبة صرف مقررات أكتوبر 75%، واستمرار صرف المقررات بالتزامن مع سلع فارق نقاط الخبز، حتى آخر يوم في شهر أكتوبر.

وأكدت وزارة التموين، ثبات واستقرار أسعار المقررات الخاصة بشهر أكتوبر الجاري، وصرفها إلى المستفيدين دون أي زيادة، الزيت بـ30 جنيهًا للزجاجة الـ800 ملي، والسكر بـ12.60 جنيه للكيلو، مع الالتزام بصرف حصص المستحقين من السلع الاستراتيجية دون تغيير.

وتتضمن قائمة المنظومة التموينية الخاصة بشهر أكتوبر نحو 30 سلعة، تشمل السلع الأساسية «كالزيت والسكر والمكرونة»، بالإضافة إلى سلع الأخرى من الأكثر استخدامًا للأسرة المصرية، مثل الألبان الجافة، الجبن، الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المربى.

ويبلغ عدد المقيدين على البطاقات التموينية نحو 64 مليون مواطن، على 23 مليون بطاقة تموينية، يحصل كل منهم على سلع تموينية بـ50 جنيهًا شهريًا، حتى المستفيد الـ4 بالبطاقة، بينما يحصل المستفيد الـ5 على سلع تموينية بقيمة 25 جنيهًا.

 

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