الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

معسكر الإمارات.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الجزائر وديًا

منتخب مصر يواصل تدريباته
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا للقاء الجزائر

واصل منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين الإماراتية استعدادا لمواجهة الجزائر وديًا.

ويلتقي منتخب مصر نظيره الجزائري في السابعة مساء الإثنين المقبل على استاد هزاع بن زايد، ضمن المعسكر الإعدادي للفراعنة في الإمارات.

وشارك في المران جميع اللاعبين في قائمة الفراعنة الذين تم اختيارهم لمعسكر الإمارات الذي ينتهي يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر.

وتضم القائمة 25 لاعبًا وهم:

محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد ومروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه وحسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي.

حضر مران منتخب مصر، جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والكابتن عامر حسين عضو المجلس ورئيس بعث المنتخب، والكابتن حازم إمام  عضو اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب.

وكان منتخب مصر قد فاز على زامبيا في الودية التي أقيمت الخميس الماضي، بهدف سجله حمدي فتحي قبل نهاية المباراة.

موعد مباراة مصر والجزائر الودية

وتقام مباراة المنتخبين المصري والجزائري الودية في السابعة مساء يوم الإثنين المقبل بملعب هزاع بن زايد بمدينة العين في الإمارات وهو نفس الملعب الذي استضاف مباراة مصر وزامبيا الودية يوم الخميس الماضي، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف سجله حمدي فتحي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية

وتقوم شبكة قنوات أون تايم سبورت on time sport بنقل مباراة مصر والجزائر الودية على الهواء مباشرة على قنا أون تايم سبورت 1، مع وجود استديو تحليلي قبل المباراة وفي فترة الاستراحة بين الشوطين وبعد انتهاء المباراة يضم نخبة من أفضل نجوم التحليل في العالم العربي كما تقوم شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية بنقل مباراة مصر والجزائر عبر قناتها المفتوحة المجانية.

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