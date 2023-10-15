الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

جمال بلماضى: مباراة مصر والجزائر ديربى لم نلعبه منذ زمن طويل

جمال بلماضي
جمال بلماضي

أكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، على صعوبة مباراة فريقه أمام منتخب مصر التي ستجمع الفريقين في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، وكأس أمم أفريقيا 2023.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الجزائر وديًا يوم الإثنين المقبل الموافق 16 أكتوبر على ملعب هزاع بن زايد.

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بلماضي: سنخوض مباراة قوية أمام أشقائنا المصريين

وقال جمال بلماضي في تصريحات تليفزيونية: "سنخوض مباراة قوية أمام أشقائنا المصريين، منذ زمن طويل لم نواجههم، سيكون ديربي إفريقيا أمام فريق يمتلك إمكانيات عالية".

وأضاف: "ستكون مباراة قمة وإن شاء الله تكون جميلة من جانب الفريقين".

وتابع: "التصفيات الإفريقية كانت صعبة، خاصة أننا آخر نسخة من كأس الأمم لم نكن في المستوى، إن شاء الله البطولة القادمة نكون في المستوى ونصل لأبعد نقطة".

وكشف المدير الفني لمنتخب الجزائر عن سبب استبعاده بغداد بونجاح وهو معاناته من الإصابة.

واختتم تصريحاته: "مباراة مصر ستكون قوية ونحتاج هذا المستوى، دائمًا ما تكون المواجهة بين المنتخبين قوية على مستوى كل شيء، وإن شاء الله الجمهور سيكون سعيدًا بكرة القدم التي ستُلعب".

موعد مباراة مصر والجزائر الودية

تقام مباراة المنتخبين المصري والجزائري الودية في السابعة مساء يوم الإثنين المقبل بملعب هزاع بن زايد بمدينة العين في الإمارات وهو نفس الملعب الذي استضاف مباراة مصر وزامبيا الودية يوم الخميس الماضي، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف سجله حمدي فتحي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية

تقوم شبكة قنوات أون تايم سبورت on time sport بنقل مباراة مصر والجزائر الودية على الهواء مباشرة على قنا أون تايم سبورت  1 " مع وجود استديو تحليلي قبل المباراة وفي فترة الاستراحة بين الشوطين وبعد انتهاء المباراة يضم نخبة من أفضل نجوم التحليل في العالم العربي كما تقوم شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية بنقل مباراة مصر والجزائر عبر قناتها المفتوحة المجانية.

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