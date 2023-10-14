مروان عطية: مباراة مصر والجزائر ديربي قوي.. وستكون مفيدة للمنتخبين

تحدث مروان عطية، لاعب وسط منتخب مصر والنادي الأهلي، عن مواجهة الفراعنة أمام الجزائر الودية ضمن معسكر الفريق الوطني المقام في الإمارات.

ويلتقي منتخب مع نظيره الجزائري في تمام السابعة مساء الإثنين المقبل الموافق 16 أكتوبر على ملعب "هزاع بن زايد".

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على زامبيا بهدف سجله حمدي فتحي في الوقت بدل من الضائع من عمر المباراة التي أقيمت الخميس الماضي.

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مروان عطية: مباراة مصر والجزائر ديربي قوي

قال مروان عطية في تصريحات تليفزيونية لقناة أبو ظبي الرياضية: «نحن في كامل تركيزنا وجئنا إلى الإمارات لنخوض معسكرًا جيدًا».

وأضاف: «خضنا مباراة قوية أمام زامبيا ونجحنا في الفوز بأداء جيد، والآن سنواجه الجزائر ونتمنى تقديم مباراة جيدة أمام فريق كبير».

وتابع لاعب وسط الأهلي: «مباراة مصر والجزائر ديربي قوي وستكون مفيدة للمنتخبين».

وأكمل: «التنظيم رائع للغاية في الإمارات وبمشيئة الله ستكون مباراة جيدة وتجربة مفيدة لمنتخب مصر أمام فريق قوي مثل الجزائر».

وأتم: «ابقوا خلفنا وبإذن الله سنتمكن من إسعادكم الفترة المقبلة وسنركز على البطولة الأفريقية والصعود إلى مونديال 2026».

موعد مباراة مصر والجزائر الودية

تقام مباراة المنتخبين المصري والجزائري الودية في السابعة مساء يوم الإثنين المقبل بملعب هزاع بن زايد بمدينة العين في الإمارات وهو نفس الملعب الذي استضاف مباراة مصر وزامبيا الودية يوم الخميس الماضي، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف سجله حمدي فتحي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية

تقوم شبكة قنوات أون تايم سبورت on time sport بنقل مباراة مصر والجزائر الودية على الهواء مباشرة على قنا أون تايم سبورت 1 " مع وجود استديو تحليلي قبل المباراة وفي فترة الاستراحة بين الشوطين وبعد انتهاء المباراة يضم نخبة من أفضل نجوم التحليل في العالم العربي كما تقوم شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية بنقل مباراة مصر والجزائر عبر قناتها المفتوحة المجانية.