الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سعيد بن رحمة لاعب الجزائر: محمد صلاح أهم لاعبى مصر.. ونتمنى الفوز على الفراعنة

سعيد بن رحمة لاعب
سعيد بن رحمة لاعب الجزائر

تحدث سعيد بن رحمة، لاعب منتخب الجزائر وفريق وست هام يونايتد الإنجليزي، عن مواجهة منتخب مصر وديًا مساء يوم الإثنين المقبل.

ويلتقي منتخب مصر شقيقه الجزائري في السابعة مساء الإثنين 16 أكتوبر على ملعب "هزاع بن زايد" ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية 2023.

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سعيد بن رحمة: سعداء بمواجهة منتخب مصر

قال سعيد بن رحمة في تصريحات تليفزيونية: "ستكون مواجهة مهمة للغاية ونحن سعداء بمواجهة منتخب مصر وأتمنى تحقيق الفوز، وفي النهاية هي مباراة ودية ونحن نستعد لها كما ينبغي".

وأضاف: "نحن نعد أنفسنا جيدًا ونواجه فرقًا كبيرة ومميزة مثل مصر وواجهنا السنغال ونستعد لبطولة أفريقيا".

وتابع: "محمد صلاح من أهم اللاعبين في منتخب مصر بل هو الأهم، والفراعنة فريق جماعي ويمتلكون لاعبين كبار ومميزين ونحن أيضًا لدينا لاعبين رائعين".

وأتم تصريحاته: "لا توجد مشاكل بيني وبين إسلام سليماني على الإطلاق فهو أخي".

وكان منتخب الجزائر خاض مواجهة ودية أمام الرأس الأخضر، يوم الخميس الماضي وفاز محاربو الصحراء بخمسة أهداف مقابل هدف.

وانتصر منتخب مصر على زامبيا في الودية التي أقيمت الخميس الماضي، بهدف سجله حمدي فتحي قبل نهاية المباراة.

موعد مباراة مصر والجزائر الودية

تقام مباراة المنتخبين المصري والجزائري الودية في السابعة مساء يوم الإثنين المقبل بملعب هزاع بن زايد بمدينة العين في الإمارات وهو نفس الملعب الذي استضاف مباراة مصر وزامبيا الودية يوم الخميس الماضي، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف سجله حمدي فتحي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية

تقوم شبكة قنوات أون تايم سبورت on time sport بنقل مباراة مصر والجزائر الودية على الهواء مباشرة على قنا أون تايم سبورت  1 " مع وجود استديو تحليلي قبل المباراة وفي فترة الاستراحة بين الشوطين وبعد انتهاء المباراة يضم نخبة من أفضل نجوم التحليل في العالم العربي كما تقوم شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية بنقل مباراة مصر والجزائر عبر قناتها المفتوحة المجانية.

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