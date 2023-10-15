الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تحطم مروحية شرق نيبال قبل قيامها بنقل مجموعة من السياح

تحطم مروحية
تحطم مروحية

أعلن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في نيبال، تحطم مروحية في منطقة "سولخومبو"، الواقعة شرق البلاد، وذلك قبل قيامها بنقل مجموعة من السياح.

وقال المتحدث جيانيندرا بول، إن الطائرة تحطمت وهي في طريقها إلى منطقة "سولخومبو"؛ لنقل أفراد هذه المجموعة، حيث تحطمت أثناء اقترابها من الأرض.

وأضاف المتحدث أنه لم يكن على متن هذه الطائرة أحد سوى قائدها الذي أصيب من جراء الحادث، وتم نقله بمروحية أخرى إلى العاصمة النيبالية، كاتمندو، للعلاج من إصاباته.

وأشارت هيئة الطيران النيبالية إلى أن طائرة من طراز "إيه تي آر - 72 - 500" تابعة لشركة يتى  للخطوط الجوية كانت قد تحطمت خلال شهر فبراير الماضى في منطقة بوخارا النيبالية، مما أسفر عن مصرع 72 راكبًا، من بينهم أربعة من أفراد طاقمها إثر سقوطها داخل أحد المضايق، أثناء اقترابها من مطار بوخارا الدولي، الكائن عند سفح جبال الهيمالايا. 

نيبال سولخومبو الطيران المدني شرق البلاد جيانيندرا بول مروحية

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