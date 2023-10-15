صلاح عبدالرحيم لـ"الشاهد": "تم تكليفى بقنص دبابات العدو بعد إصابة زملائى"

قال اللواء صلاح عبد الرحيم، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه "بعد إصابة زملائي في حرب أكتوبر، وتحديدًا مساء يوم 15 أكتوبر، أبلغني قائد الكتيبة بتجهيز طقم قنص دبابات خاص لي، لأتوجه به إلى الجانب الأيمن الخاص بنا تجاه النقطة القوية، واتخذ القرار هناك من خلال تحليلي للموقف".

وأضاف “عبدالرحيم”، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز مساء السبت: "العناية الآلهية أنقذتنا في ذلك الوقت، ولم تنفجر دانة واحدة إلى أن وصلت عند السارية الأولى في موقعي".

وأوضح "عبد الرحيم": "بعد وصولي، نزلت في أحد الترع الجافة، ورأيت الرائد نوارين الباسل، هو الرامي على المدفع الخاص بنا، وبالفعل استطاع تدمير دبابة للعدو في تلك اللحظة، وأبلغته أنني توجهت إلى هنا لقيادة الكتيبة مكانك، وفقا لتعليمات قائد الكتيبة، والذي أخبرني أنك مصابا، ليرد علي قائلًا: "متقلقش يا صلاح، خد الناس اللي معاك واشتبك مع العدو".