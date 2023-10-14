السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس البرلمان العربى: القضية الفلسطنية قضية العرب المركزية

عادل العسومي
عادل العسومي

أكد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، أننا نرفض مخطط الاحتلال الإسرائيلي للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث أن هذا المخطط بات واضح للكثيرين.

أوضح العسومي أن البرلمان العربي لن يتخلى عن الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الدور المصري فعال في حل القضية الفلسطينية، وذلك ضمن مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الاخبارية.

ونوه رئيس البرلمان العربي بأننا نتواصل بكل برلمانات العالم خاصة الغربي، لتوضيح الصورة الصحيحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ومقارنة الوضع وأن يتم التعامل كما تم التعامل مع الموقف الأوكراني.

أضاف أن القمة العربية الأوربية التي من المقرر عقدها في الأيام القادمة، لن يكون بها جديد، بسبب مواقف بعض الدول الداعمة للحكومة الإسرائيلية.

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