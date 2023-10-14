السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"عسل" يلتقي قيادات كهرباء شمال الدلتا لتحديد استراتيجيات العمل خلال العام الجديد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اجتمع المهندس محمد أحمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء اليوم، مع مسئولي الشركة وذلك لمناقشة آخرالمستجدات وعرض ما تم مناقشته بميزانية الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ وتحديد استراتيجيات العمل خلال العام الجديد.

وحضر اللقاء كلا من رؤساء قطاعات “الشبكات والتحكم - الشئون الفنية - الشئون التجارية - الشئون الماليه ” ورؤساء قطاع “‏التخطيط الفني - التفتيش الفني والمالي والتجاري - الجودة - المشتريات - المشروعات - الوقاية والتحكم - السلامة والصحة المهنية -العدادات - القانوني - شمال الدقهلية - جنوب الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط” ومديري عموم “ المشروعات -نظم المعلومات - أنظمة العدادات الحديثة - المتابعة” ومدير إدارة الاتصال السياسي.


وتم مناقشة مستهدفات الشركة ونسب تنفيذ الخطط “الاستثمارية - مشروعات الغير  - تعديل الخطوط الهوائية الماره أعلى الكتل السكنية بكابلات أرضية ”)، كما تم مناقشة أولويات الشركة في رفع مؤشرات الأداء ( التحصيل - المصادقات - الفقد - الضبطية القضائية".


‏كما تم التأكيد على تنفيذ برنامج الصيانة السنوي طبقًا للاصول الفنيه المعتمدة واتباع كافة تعليمات السلامة والصحة المهنية والعديد من الموضوعات الأخرى وذلك حرصا على دفع عجلة العمل، واختتم سيادته الاجتماع متمنيًا التوفيق لجميع السادة العاملين بالشركة ومؤكدا علي ضروره بث روح التعاون بين جميع العاملين نطاق الشركة وتداول الخبرات بين الجميع حرصًا علي مكانه الشركه ورفع مستوي الاداء.


وأعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن الانتهاء من تطوير مباني 5 هندسات وهي “شرق المنصورة، غرب المنصورة، قرى المنصورة 1” في قطاع جنوب الدقهلية، و"بني عبيد“ في قطاع شمال الدقهلية، و"الرياض" في قطاع كفر الشيخ، كما انتهت الشركة من تفعيل جميع خدمات المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء بإجمالي (26) خدمة.

 

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