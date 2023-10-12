الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"2428 ميجاوات" الحمل الأقصى للتيار الكهربائي فى نطاق كهرباء شمال الدلتا

خلال أعمال الجمعية
خلال أعمال الجمعية

بلغ الحمل الأقصى للتيار الكهربائي في نطاق شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء (2428) ميجاوات خلال العام المالي 2022/2023 مقابل (2456.6) ميجاوات خلال العام المالي 2021/2022.

ووفقا لبيانات نشرتها الشركة اليوم  خلال مناقشة أعمال الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر فانه تم تحديد سعة المكثفات المطلوب تركيبها على الجهدين المتوسط والمنخفض حيث تم تركيب مكثفات بسعة إجمالية (4،706) م.فار ليصل إجمالي سعة المكثفات المركبة (515،324) م.فار حتى 30/6/2023 بنسبة 22% من الحمل الأقصى مما كان له الأثر في تحسين معامل القدرة ليصل إلى (0.94).

بلغ عدد المغذيات الإشعاعية والحلقية ( 2026) مغذى شاملة عدد (118) مغذى إشعاعي بهدف رفع كفاءة أداء الشبكة وتوفير مصادر تغذية بديلة حيث تم إضافة عدد (20) مغذى حلقى وعدد (6) مغذيات إشعاعية خلال العام المالي 2022/2023، كما معدل أعطال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط انخفض خلال عام 2022/2023 ليصل إلى ( 0،287 عطل/ 100 كم شهريًا ) مقابل ( 0،300عطل / 100 كم شهريًا ) محقق خلال عام 2021/2022.

معدل أعطال الكابلات الأرضية للجهد المتوسط انخفض خلال عام 2022/2023 ليصل إلى (0،089عطل / 100 كم شهريًا ) مقابل (0،094 عطل / 100 كم شهريًا ) محقق خلال عام 2021/2022. وبلغ متوسط زمن العطل انخفض خلال عام 2022/2023(108 دقيقة ) مقابل (110 دقيقة ) محقق خلال عام 2021/2022.

في حين بلغت الطاقة الغير مستغلة انخفضت خلال عام 2022/2023 لتصل إلى (2،63) مليون ك.وات ساعة مقابل (2،71) مليون ك.وات ساعة محقق خلال عام 2021/2022، ومعدل أعطال شبكات الجهد المنخفض الهوائية انخفض خلال عام 2022/2023 ليصل إلى (1،18 عطل / 100 كم شهريا) مقابـل ( 1،29عطل / 100 كم شهريا) محقق خلال عام 2021/2022.

ووفق بيانات الموازنة فبلغت معدل أعطال الكابلات الأرضية للجهد المنخفض انخفض خلال عام 2022/2023 ليصل إلى (0،553 عطل / 100 كم شهريًا ) مقابل (0،645 عطل / 100 كم شهريًا ) محقق خلال عام 2021/2022، ومتوسط عدد الانقطاعات لكل مشترك بالسنة (SAIFI) انخفض ليصل إلى (0،847) انقطاع / مشترك لعام 2022/2023 مقابل (0،848) انقطاع / مشترك محقق خلال عام 2021/2022.

متوسط الفترة الزمنية للانقطاع لكل مشترك بالسنة (SAIDI) انخفض ليصل إلى (91،6) دقيقة / مشترك لعام 2022/2023 مقابل (93،5) دقيقة /مشترك محقق خلال عام 2021/2022، ومتوسط فترة الانقطاع الواحد  خلال السنة (CAIDI) انخفض ليصل إلى (108،2) دقيقة / انقطاع لعام 2022/2023 مقابل (110،2) دقيقة / انقطاع محقق خلال عام 2021/2022.

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء توزيع الكهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الكهرباء الجمعية العامة العادية

مواد متعلقة

"كهرباء شمال الدلتا" تعلن الانتهاء من تركيب 276 ألف عداد مسبق الدفع

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

السكر بـ20 جنيهًا.. "التموين" تنهى استعداداتها لمبادرة "خفض أسعار السلع"

القوات الجوية تقدم عرضًا بطائرات f16 وميج 29 أمام الرئيس السيسى

وصول الرئيس السيسى لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

الرئيس السيسى يصدق على منح علم مصر وسام الجمهورية العسكرى

فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمى لودية زامبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى