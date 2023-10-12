"2428 ميجاوات" الحمل الأقصى للتيار الكهربائي فى نطاق كهرباء شمال الدلتا

بلغ الحمل الأقصى للتيار الكهربائي في نطاق شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء (2428) ميجاوات خلال العام المالي 2022/2023 مقابل (2456.6) ميجاوات خلال العام المالي 2021/2022.

ووفقا لبيانات نشرتها الشركة اليوم خلال مناقشة أعمال الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر فانه تم تحديد سعة المكثفات المطلوب تركيبها على الجهدين المتوسط والمنخفض حيث تم تركيب مكثفات بسعة إجمالية (4،706) م.فار ليصل إجمالي سعة المكثفات المركبة (515،324) م.فار حتى 30/6/2023 بنسبة 22% من الحمل الأقصى مما كان له الأثر في تحسين معامل القدرة ليصل إلى (0.94).

بلغ عدد المغذيات الإشعاعية والحلقية ( 2026) مغذى شاملة عدد (118) مغذى إشعاعي بهدف رفع كفاءة أداء الشبكة وتوفير مصادر تغذية بديلة حيث تم إضافة عدد (20) مغذى حلقى وعدد (6) مغذيات إشعاعية خلال العام المالي 2022/2023، كما معدل أعطال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط انخفض خلال عام 2022/2023 ليصل إلى ( 0،287 عطل/ 100 كم شهريًا ) مقابل ( 0،300عطل / 100 كم شهريًا ) محقق خلال عام 2021/2022.

معدل أعطال الكابلات الأرضية للجهد المتوسط انخفض خلال عام 2022/2023 ليصل إلى (0،089عطل / 100 كم شهريًا ) مقابل (0،094 عطل / 100 كم شهريًا ) محقق خلال عام 2021/2022. وبلغ متوسط زمن العطل انخفض خلال عام 2022/2023(108 دقيقة ) مقابل (110 دقيقة ) محقق خلال عام 2021/2022.

في حين بلغت الطاقة الغير مستغلة انخفضت خلال عام 2022/2023 لتصل إلى (2،63) مليون ك.وات ساعة مقابل (2،71) مليون ك.وات ساعة محقق خلال عام 2021/2022، ومعدل أعطال شبكات الجهد المنخفض الهوائية انخفض خلال عام 2022/2023 ليصل إلى (1،18 عطل / 100 كم شهريا) مقابـل ( 1،29عطل / 100 كم شهريا) محقق خلال عام 2021/2022.

ووفق بيانات الموازنة فبلغت معدل أعطال الكابلات الأرضية للجهد المنخفض انخفض خلال عام 2022/2023 ليصل إلى (0،553 عطل / 100 كم شهريًا ) مقابل (0،645 عطل / 100 كم شهريًا ) محقق خلال عام 2021/2022، ومتوسط عدد الانقطاعات لكل مشترك بالسنة (SAIFI) انخفض ليصل إلى (0،847) انقطاع / مشترك لعام 2022/2023 مقابل (0،848) انقطاع / مشترك محقق خلال عام 2021/2022.

متوسط الفترة الزمنية للانقطاع لكل مشترك بالسنة (SAIDI) انخفض ليصل إلى (91،6) دقيقة / مشترك لعام 2022/2023 مقابل (93،5) دقيقة /مشترك محقق خلال عام 2021/2022، ومتوسط فترة الانقطاع الواحد خلال السنة (CAIDI) انخفض ليصل إلى (108،2) دقيقة / انقطاع لعام 2022/2023 مقابل (110،2) دقيقة / انقطاع محقق خلال عام 2021/2022.