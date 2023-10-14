التحقيق في نشوب حريق بموقف الأقاليم بمركز إسنا

تباشر نيابة إسنا تحقيقاتها في واقعة نشوب حريق في أشجار النخيل بجوار موقف الأقاليم، وذلك عقب سيطرت الجهات المختصة على الحريق وإخماده والانتهاء من عمليات التبريد منعًا لنشوبه مرة أخرى.

وكانت نيابة إسنا قد تلقت إخطارا من مجلس المدينة بنشوب حريق في موقف الأقاليم، والسيطرة عليه وإخماده، وعقب ذلك انتقل النياب لمكان الحادث، وأجرت المعاينات اللازمة.

كشفت معاينات النيابة أن الحريق نشب في مجموعة من الأشجار خلف موقف الأقاليم، وقد أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للوقوف على الحريق وأسبابه.