السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

رئيس الأمن القومى الإسرائيلى ينفى تلقى أية تحذيرات من مصر قبل "هجوم غزة"

تساحي هنجبي
تساحي هنجبي

نفى تساحي هنجبي رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن تكون مصر قد حذرت إسرائيل بشأن هجوم حركة حماس على قطاع غزة المحاصر، الذي اندلع منذ أسبوع.

وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: "مصر لم تعط إسرائيل أي تحذير مسبق على الإطلاق بشأن هجوم حماس من غزة"، حسبما نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

أكد هنجبي أن إسرائيل لم تتلق حتى أية تلمحيات من مصر بشأن الهجوم، وذلك في إطار الرد على ما قاله رئيس لجنة الشئون الخارجية في الكونجرس الأمريكي، والذي ادعى أن القاهرة حذرت تل أبيب قبل الهجوم بثلاثة أيام.

وأوضح رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: "كذب كامل.. ورؤساء الأجهزة الأمنية أيضًا لم يتلقوا أي معلومات مسبقة من المصريين حول الموضوع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو حتى تلميحًا".

غزة مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إسرائيل مصر تحذير مصر

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