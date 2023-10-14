الاستعلام عن سبب توقف فيزا تكافل وكرامة وشروط استمرارها

الاستعلام عن سبب توقف فيزا تكافل وكرامة من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات القليلة الماضية.

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعى البحث عن سبب توقف فيزا معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية .

الاستعلام عن سبب توقف فيزا تكافل وكرامة 2023

الخطوة الأولى:

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط https://www.moss.gov.eg

الخطوة الثانية :

البحث عن خيار برنامج تكافل وكرامة والنقر عليه.

الخطوة الثالثة :

تسجيل المستخدم بالدخول إلى النظام من خلال كتابة الاسم وكلمة السر، أو إنشاء حساب في حالة إذا لم يكون هناك حساب مسبق.

الخطوة الرابعة :

يقوم المستعلم بكتابة جميع البيانات المطلوبة الخاصة سواء الاسم او الرقم القومي بعدها تقوم بتحديد مكتب الشؤون الاجتماعية، والنقر على زر الاستعلام.

الخطوة الخامسة

يظهر فى نهاية الخطوات سالفة الذكر كافة المعلومات التي تتعلق بالاستعلام الذي تقوم بالبحث عنه.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعى عدة شروط لابد من توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة وهى كالتالى :

أولاً.. استيفاء جميع البيانات المطلوبة للتقديم على البرنامج.

ثانياً.. تقديم الاستمارة التي تدل على الحالة الاجتماعية للأسرة.

ثالثا.. عدم الحصول على أي دخل ثابت أو تقاضي أي مساعدة ضمان اجتماعي.

رابعا.. لابد أن تكون حالة الأفراد التي تتقدم على برنامج تكافل وكرامة تحت خط الفقر وفقا لمعادلة الاحصائية المقررة

كيفية تقديم شكاوى خاصة بمعاش تكافل وكرامة

بعض المواطنين فى حالة توقف الفيزا يقومون بالبحث عن طرق الإبلاغ وتقديم شكوى، ولتقديم شكوى يرجى اتباع الخطوات التالية فى حال الرغبة فى تقديم شكوى تخص معاش تكافل وكرامة وهى كالتالى:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي من خلال الضغط على هذا الرابط

https://www.moss.gov.eg/

النقر على خيار تسجيل شكوى.

كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

ادخال تفاصيل الشكوى المتعلقة بالمستفيد من المعاش ، ثم القيام بالنقر على أيقونة التسجيل، فيتم ارسال الشكوى بنجاح.