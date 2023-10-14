السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن سبب توقف فيزا تكافل وكرامة وشروط استمرارها

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

الاستعلام عن سبب توقف فيزا تكافل وكرامة من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات القليلة الماضية.

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعى البحث عن سبب توقف فيزا معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية .

 

الاستعلام عن سبب توقف فيزا تكافل وكرامة 2023

 

الخطوة الأولى:

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط https://www.moss.gov.eg

الخطوة الثانية :

البحث عن خيار برنامج تكافل وكرامة والنقر عليه.

الخطوة الثالثة :

تسجيل المستخدم بالدخول إلى النظام من خلال كتابة الاسم  وكلمة السر، أو إنشاء حساب في حالة إذا لم يكون هناك حساب مسبق.

الخطوة الرابعة :

يقوم المستعلم بكتابة جميع البيانات المطلوبة الخاصة سواء الاسم او الرقم القومي  بعدها تقوم بتحديد مكتب الشؤون الاجتماعية، والنقر على زر الاستعلام.

الخطوة الخامسة 

يظهر فى نهاية الخطوات سالفة الذكر كافة المعلومات التي تتعلق بالاستعلام الذي تقوم بالبحث عنه.

 

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعى عدة شروط لابد من توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة وهى كالتالى : 

أولاً.. استيفاء جميع البيانات المطلوبة للتقديم على البرنامج.

ثانياً.. تقديم الاستمارة التي تدل على الحالة الاجتماعية للأسرة.

ثالثا.. عدم الحصول على أي دخل ثابت أو تقاضي أي مساعدة ضمان اجتماعي.

رابعا.. لابد أن تكون حالة الأفراد التي تتقدم على برنامج تكافل وكرامة تحت خط الفقر وفقا لمعادلة الاحصائية المقررة

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 وموعد صرف زيادة المعاش 15%

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 والمستندات المطلوبة للاشتراك

كيفية تقديم شكاوى خاصة بمعاش تكافل وكرامة 

بعض المواطنين فى حالة توقف الفيزا يقومون بالبحث عن طرق الإبلاغ وتقديم شكوى، ولتقديم شكوى يرجى اتباع الخطوات التالية فى حال الرغبة فى تقديم شكوى تخص معاش تكافل وكرامة وهى كالتالى:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي من خلال الضغط على هذا الرابط

https://www.moss.gov.eg/

النقر على خيار تسجيل شكوى.

كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها. 

ادخال تفاصيل الشكوى المتعلقة بالمستفيد من المعاش ، ثم القيام بالنقر على أيقونة التسجيل، فيتم ارسال الشكوى بنجاح.

الاستعلام سبب توقف فيزا تكافل وكرامة تقديم شكوى تكافل وكرامة تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 وموعد صرف زيادة المعاش 15%

الأكثر قراءة

تجار ومصنعون: دراسة ضم سلع جديدة إلى مبادرة خفض الأسعار

إسماعيل هنية يحيى مصر وموقفها: "قراركم هو قرارنا ولا تهجير من غزة أو الضفة"

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

مصر تضع شرطًا للسماح بعبور الأجانب من غزة عبر معبر رفح

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

6 ملفات على طاولة اجتماع "الخطيب" وكولر بعد العودة من إجازته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد في غزة؟

رئيس الأمن القومى الإسرائيلى ينفى تلقى أية تحذيرات من مصر قبل "هجوم غزة"