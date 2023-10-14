السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كل ما تريد معرفته عن علاقة زيادة الوزن بالإقلاع عن التدخين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يواجه الأشخاص الذين يقلعون عن  التدخين، مشاكل تتعلق بزيادة الوزن، وخاصة في الأشهر الثلاثة الأولى، ويرصد التقرير التالي أسباب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين:

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أسباب زيادة الوزن 

يساهم النيكوتين الذي تحتويه منتجات التبغ في زيادة عمليات التمثيل الغذائي، وهو ما يجعل الجسم يستنزف الطاقة سريعًا، وبالتالي عند الإقلاع عن التدخين تكون عملية التمثيل الغذائي بشكل أبطأ، بما يساعد على زيادة الوزن بصورة ملحوظة، خاصة عند تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة، ويمكن أن يكون ذلك سببًا في زيادة الوزن لدى بعض الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين، على الرغم من أن عاداتهم الغذائية لم تتغير كثيرًا عن المعتاد.

خطوات مواجهة زيادة الوزن 

يجب على من أقلع عن التدخين تناول الأطعمة الصحية المغذية التي تساعد على تقليل الرغبة الشديدة في التدخين، والحفاظ على مستوى النشاط البدني، الأمر الذي يُعزز الحالة المزاجية، وبالتالي يُحسن صحة الجسم عمومًا، وتناول وجبات صحية تحتوي على الخضروات والفواكه، والحبوب الكاملة، وتقليل تناول اللحوم المصنعة، وتناول كميات أقل من الأطعمة ذات السعرية المرتفعة جنّب اتباع نظام غذائي قاسي، والذي يجعل الإقلاع عن التدخين أكثر صعوبة، كما يمكن أن يقلل من معدل التمثيل الغذائي، و إبقاء الفم مشغولًا بشيء، تجنّب الإفراط في شرب المشروبات الغازية، والسكرية، والعصائر المحلاة، والتي تتراكم في الجسم مسببةً زيادة الوزن، واستبدالها بالماء، وعصير الفواكه الطبيعي، وشاي الأعشاب،و عدم اتباع حمية غذائية لخفض الوزن في بداية مرحلة الإقلاع عن التدخين،و التقليل من شرب القهوة والامتناع عن شرب الكحول، و الانشغال بالهوايات،ويجب على من يريد الإقلاع عن التدخين ممارسة التمارين الرياضية، ولتحسين الحالة المزاجية،و التحكم في الحالة النفسية، وعدم اللجوء للمهدئات.

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