السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل طرحه بالسينمات.. التفاصيل الكاملة لفيلم "الخميس اللي جاي"

فيلم الخميس اللي
فيلم الخميس اللي جاي

تستقبل دور العرض السينمائي فيلم “الخميس اللي جاي” والذي يخوض بطولته النجم عمرو عبد الجليل ومجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا وذلك يوم 18 أكتوبر الجاري.

قصة وأحداث فيلم الخميس اللي جاي

وتدور أحداث فيلم “الخميس اللي جاي” في إطار كوميدي خيالي تدور الأحداث حول فتاة شهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي تتعرض هي ووالدها للعديد من المواقف الطريفة بسبب قصر مهجور به لعنة تصيب كل من بداخله. 

أبطال وصناع فيلم الخميس اللي جاي

ويشارك في بطولة فيلم الخميس اللي جاي نخبة من نجوم الكوميديا وهم كل من:

  • النجم عمر عبد الجليل
  • النجم بيومي فؤاد
  • الفنان إسلام إبراهيم
  • النجمة مي كساب
  • الفنان حسام داغر
  • الفنان محمد طعيمة
  • الفنان محمد عبد العظيم
  • الفنان سامي مغاوري
  • الفنانة ليلى عز العرب
  • الفنان الشاب أحمد سلطان
  • الفنان سليمان عيد
  • الفنانة إيمان السيد
  • الفنان محمد حسني
  • الفنانة عبير منير
  • الفيلم من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي
  • إخراج حسن صالح.

    فيلم 5 محيي الدين أبو العز

كما تستقبل دور العرض السينمائي الأيام المقبلة فيلم 5 محيي الدين أبو العز بطولة نجم الكوميديا أحمد فتحي والذي تدور أحداثه حول شاب يحاول السفر إلى الخارج للعمل، لكنه يكتشف اتهامه بجريمة قتل، حيث يتشابه اسمه مع اسم شخص آخر، ويبحث خلال أحداث الفيلم عن صاحب الاسم الحقيقى في مواقف كوميدية.

 

ويشارك في فيلم محيي الدين أبو العز، الفنان مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، هاجر الشرنوبي، نور قدري، شريف أبو هميلة، فادي أشرف، لبنى ونس، محمد عبد العظيم، حسن أبو الروس، مازن جمال، ميمي جمال، أسامة عبد الله، والعمل من تأليف محمد عبد الخالق، أنيس بوجواري، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وحسن أبو الروس والفيلم من إخراج  شادي علي.

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