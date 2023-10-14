نسرين زيدان: عملت منتجات في مصر وتعلمتها بالمجر (فيديو)

تقول نسرين زيدان، إحدى المشاركات في معرض تراثنا، إنها بدأت في أعمال الهاند ميد عام 2015 أثناء تواجدها في المجر وانجذبت للأشغال اليدوية، وبمجرد تواجدها في مصر بدأت في التجربة وعمل الهاند ميد بنفسها وهو الأمر الذي لاقى إعجاب المحيطين بها، لافتاً إلى أنها بدأت في تصميماتها للمحيطين بها إلى أن توسعت تدريجيًا.

أعمال الهاند ميد بمعرض تراثنا

استكملت زيدان حديثها، بأنها تدرجت في أعمال الهاند ميد من منتح أفضل لأفضل وتنفيذ العديد من الأفكار التي لها تأثير يدوي، وتوجهت لمختلف الأماكن الشعبية لمشاهدة المكينات والمنتجات.

أضافت أنها بدأت مشروعها من منزلها ومن بعدها في الجراج إلى أن تمكنت لعمل مشغل صغير وبعدها مشغل كبير وتوسعت في مجالها إلى أن أصبحت تقوم بتصدير أعمال الهاند ميد الخاصة بها في الدول العربية والأوربية، لافتة إلى أنه تشارك في معرض تراثنا للمرة الخامسة على التوالي.

وأشادت بفعاليات معرض تراثنا والذي يتميز في كل دورة عن الدورة السابقة له، وتمنت في نهاية حديثها أن يتم تنفيذ معرض تراثنا في الدول الأخرى.

افتتاح معرض تراثنا

منذ أيام مضى افتتح معرض تراثنا في 8 أكتوبر الحالي افتتحت الدورة الخامسة من أعمال معرض "تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية وهي حرف مصرية في طريقها للعالمية" في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى ويستمر المعرض إلى 14 أكتوبر الحالى 2023، يشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية 2023 أكثر من 1000 عارض وعارضة من 27 محافظة مصرية.

تشارك فيه 6 دول عربية هي (دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية الجزائر، وتونس)، منتجات المعرض مختلفة وتشمل منتجات خشبية والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والأغذية وزيت الزيتون والبهارات وغيرها، وينظم المعرض جهاز تنمية المشروعات بمشاركة أكثر من 1000 عارض وعارضة.

مواعيد معرض تراثنا

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من الساعة 11 صباحًا، حتى الساعة العاشرة مساءً ويستمر حتى يوم السبت 14 أكتوبر، دخول الجمهور لمعرض تراثنا مجانا دون أي رسوم، ويتوافر بالمعرض خدمة الشراء باستخدام الفيزا.

ويضم المعرض عدد من الحرف اليدوية هى: “الكليم اليدوي- التلي- مفروشات أخميم- إكسسوار حريمي- منتجات نحاسية- منتجات زجاجية- منتجات التطريز على القماش- تابلوهات- خيامية- صدف- وحدات إضاءة- سجاد يدوي- خزف- مفروشات- جلود- صواني وتحف خشبية- منتجات سيناء- خوص”.