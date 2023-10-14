ليس بينها المغرب.. الركراكى يرشح مصر و3 منتخبات للتتويج بكأس الأمم الإفريقية 2023

رشح وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، 4 منتخبات من بينها منتخب مصر للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والمقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 13 يناير 2024 حتى 11 فبراير من العام ذاته بمشاركة 24 منتخبًا.

اقرأ أيضا.. عاجل.. قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023.. منتخب مصر يصطدم بـ غانا فى المجموعة الثانية

الركراكي: منتخب المغرب غير مرشح للتتويج باللقب الإفريقي

قال الركراكي في تصريحات لصحيفة "المنتخب" المغربية "المنتخب المغربي غير مرشح للتتويج باللقب الإفريقي".

وأضاف مدرب المنتخب المغربي "الفريق الوطني دائمًا ما يجد صعوبات عديدة في بطولة كأس الأمم الإفريقية وآخر مرة تواجدنا في المباراة النهائية كان عام 2004 عندما كنت لاعبًا".

وأتم: "أرشح منتخب مصر وكذلك كوت ديفوار ونيجيريا والجزائر، وهي منتخبات كلاسيكية شهدت تطورًا ملحوظًا، وكانت غائبة عن المونديال لفترات، لذا فالمهمة بالنسبة لنا لن تكون سهلة".

وكان منتخب المغرب قد توج بلقب كأس أمم إفريقيا مرة واحدة عام 1976 في إثيوبيا كما تأهل إلى المباراة النهائية عام 2004 وخسر اللقب أمام تونس.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة، التي تضم الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

وكان وليد الركراكي قد قاد منتخب المغرب للوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم في نسختها الماضية التي أقيمت في قطر.

وحصل منتخب المغرب على المركز الرابع في المونديال العالمي.

نتائج قرعة كأس الأمم الإفريقية

المجموعة الأولى: كوت ديفوار- غينيا بيساو- غينيا الاستوائية- نيجيريا.

المجموعة الثانية: موزمبيق- الرأس الأخضر- غانا- مصر.

المجموعة الثالثة: جامبيا- غينيا- الكاميرون- السنغال.

المجموعة الرابعة: أنجولا- موريتانيا- بوركينا فاسو- الجزائر.

المجموعة الخامسة: ناميبيا- جنوب إفريقيا- مالي- تونس.

المجموعة السادسة: تنزانيا- زامبيا- الكونغو الديمقراطية- المغرب.