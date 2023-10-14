شريف منير يعلن تضامنه مع القضية الفلسطينية: "كل الدعم لأهل غزة"

حرص الفنان شريف منير على إعلانه عن تضامنه مع القضية الفلسطينية، ودعمه الكامل لأهل غزة، بعد الهجوم عليهم من قبل الكيان الصهيوني.

وشارك "منير" علم مصر وعلم فلسطين، معلنًا تضامنه الكامل لهم، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق قائلا: "كل الدعم لأهل غزة".

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، تواصلت رسائل الدعم من النجوم والنجمات للشعب الفلسطيني، كما تم إلغاء أو تأجيل عدد من الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية تضامنًا مع فلسطين.

من ناحية أخرى، يستعد النجم شريف منير لدوره في أحدث أعماله، وهو ممثل فى مسلسل "قائمة الأمانى"، الذى يتم التحضير له حالياً تمهيدًا لبدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة للعرض في موسم "الأوف سيزون" عبر إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت وإنتاج كريم أبو ذكرى.