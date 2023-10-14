السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

في عيد القوات الجوية..

"سمير فرج" يتحدث عن أكبر معركة جوية فى حرب أكتوبر

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن يوم 14 أكتوبر يشهد مناسبة سعيدة للقوات المسلحة المصرية، وهي عيد القوات الجوية، حيث كان الجيش المصري وقت حرب 67، لا يملك سوى 200 طيار مصري، فضلًا عن فقدنا 80% من طائرات الجيش المصري حين قامت إسرائيل بالضربة الجوية، صباح يوم 5 يونيو، ومن أجل ذلك، بدأنا منذ ذلك الحين في إعادة تنظيم القوات المسلحة المصرية.

وأوضح فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، التي تُقدم برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر شاشة قناة "صدى البلد"، أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك كان مكلفًا بإعادة تنظيم القوات الجوية، حيث كان مديرًا للقوات الجوية في ذلك الوقت، وبالفعل نجح في تجهيز 450 طيارًا قبل حرب أكتوبر مباشرة، وهذا رقم كبير للغاية في فترة زمنية قصيرة.

وأشار المفكر الاستراتيجي، إلى الضربة الجوية التي نجحت القوات المصرية في تنفيذها خلال حرب أكتوبر، من خلال 220 طائرة متوجهة ضد الجيش الإسرائيلي، وكان هناك مخطط لدينا في إطلاق الضربة الثانية، إذا لم تحقق الأولى أهدافها.

أما عن يوم 14 أكتوبر 1973، أوضح "فرج" أن مصر أدارت في ذلك اليوم أكبر معركة جوية في التاريخ العسكري الحديث.

حرب اكتوبر الجيش المصرى اللواء سمير فرج عيد القوات الجوية صالة التحرير صدى البلد

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