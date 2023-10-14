السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سلوى عثمان تكشف لـ"الدستور" تفاصيل شخصيتها في مسلسل "ورق التوت"

الفنانة سلوي عثمان
الفنانة سلوي عثمان

تحمست الفنانة سلوى عثمان إلى دورها في مسلسل "ورق التوت"، موضحة لـ"الدستور"، أنها وافقت على شخصية "إقبال" فورًا ودون تردد، بسبب أهمية الدور ومحوريته ضمن أحداث المسلسل، متابعًة: "مترددتش لحظة أول ما كلموني على الدور، وعندما قرأت السيناريو، عجبتني القضايا التي يناقشها المسلسل، فوافقت عليه دون تفكير أو تردد لحظة".


وتابعت الفنانة سلوى عثمان في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "أنا بلعب دور سيدة مصرية مكافحة، تعيش في منطقة شعبية، وتتولى مسئولية الأسرة بعد رحيل زوجها، وعندي ابن وبنت، وبنتي هي التي تلعب شخصيتها الفنانة ثراء جبيل، وهي مهوسة بالفن، وتلتحق بأكاديمية الفنون، ومن هنا يحدث تصاعد في الأحداث بسبب اختلاف الطبقات التي ستقابلها في الأكاديمية".


وأضافت: "الشباب الذين يلتحقون في أكاديمية الفنون، هنشوف خلال الحلقات ظروفهم وعائلتهم، والطبقة الاجتماعية التي ينتمي لها، والمسلسل كمان بيناقش قضايا اجتماعية مهمة جدًا بشكل مختلف ومحترف، وبه قضايا تعرض لأول مرة".

 

وعن الكواليس، قالت: "الكواليس كانت جميلة جدًا والناس كلها ظريفة، والمخرج حسام علي هو مخرج محترم وموهوب، وشرفت بالتعاون معه للمرة الأولى في المسلسل، وحابب شغله جدًا، ولديه فكر ورؤية جديدة ومختلفة"، ووجهت الشكر إلى شركة الإنتاج، قائلًة: "حقيقي شركة الإنتاج لم تبخل علينا بأي شيء نهائيًا".


تفاصيل قصة مسلسل ورق التوت 

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل «ورق التوت» يدور فى مكان واحد، هو أكاديمية الفنون، خلال فترة زمنية لا تتعدى ٩ أشهر، يواجه خلالها أبطال العمل أحداثًا غير متوقعة، وفقًا للخلفية الاجتماعية التى ينتمى إليها كل منهم، فى إطار شامل يناقش مجموعة من القضايا المهمة، مثل ختان الإناث والعنف الأسرى والجهل والمرض النفسى والتنمر والتحرش الجنسى والمشاكل الطبقية، وغيرها. 

 

"ورق التوت" من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، سلوى محمد علي. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.
 

الفنانة سلوى عثمان سلوى عثمان شخصية تفاصيل قصة مسلسل ورق التوت قصة مسلسل ورق التوت

مواد متعلقة

مصطفى منصور: مسلسل "ورق التوت" نقلة في مشواري الفني

ضمن الأحداث.. تامر مجدي: أنا ضيف ثقيل على أبطال مسلسل "ورق التوت"

عقب الإعلان عن زفافه.. هل توافر شرط المخرج مجدى الهوارى للزواج من أخرى؟

تحتفل غدا بزواجها من مجدي الهواري.. من هي الاستايلست دنيا عبد المعبود؟

سوسن بدر تبدأ تصوير فيلم "سارة وعلى" لـ منة شلبى وأحمد داود

حقيقة اختراق صفحة الشيخ ياسين التهامي وتغيير محتواها

صنّاع مسلسل "ورق التوت": يناقش قضايا من الشارع.. والتصوير بدأ فى زمن "كورونا"

رانيا يوسف تنتهي من تصوير مشاهدها فى فيلم "كتف قانوني" (فيديو)

الأكثر قراءة

إسماعيل هنية يحيى مصر وموقفها: "قراركم هو قرارنا ولا تهجير من غزة أو الضفة"

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

مصر تضع شرطًا للسماح بعبور الأجانب من غزة عبر معبر رفح

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

هنية: أحيى موقف الأشقاء بمصر.. وقرارنا أن نبقى فى أرضنا

السكر بـ27 والأرز بـ20 جنيهًا.. أسعار السلع الأساسية بعد التخفيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

إبادة جماعية.. جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر في وقت واحد بغزة

حماس تقصف "عسقلان" وحشود إسرائيلية ومطار بن غوريون برشقات صاروخية

استشهاد 28 كادرًا طبيًا وتضرر 15 مستشفى جراء قصف الاحتلال على غزة