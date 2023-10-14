سلوى عثمان تكشف لـ"الدستور" تفاصيل شخصيتها في مسلسل "ورق التوت"

تحمست الفنانة سلوى عثمان إلى دورها في مسلسل "ورق التوت"، موضحة لـ"الدستور"، أنها وافقت على شخصية "إقبال" فورًا ودون تردد، بسبب أهمية الدور ومحوريته ضمن أحداث المسلسل، متابعًة: "مترددتش لحظة أول ما كلموني على الدور، وعندما قرأت السيناريو، عجبتني القضايا التي يناقشها المسلسل، فوافقت عليه دون تفكير أو تردد لحظة".



وتابعت الفنانة سلوى عثمان في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "أنا بلعب دور سيدة مصرية مكافحة، تعيش في منطقة شعبية، وتتولى مسئولية الأسرة بعد رحيل زوجها، وعندي ابن وبنت، وبنتي هي التي تلعب شخصيتها الفنانة ثراء جبيل، وهي مهوسة بالفن، وتلتحق بأكاديمية الفنون، ومن هنا يحدث تصاعد في الأحداث بسبب اختلاف الطبقات التي ستقابلها في الأكاديمية".



وأضافت: "الشباب الذين يلتحقون في أكاديمية الفنون، هنشوف خلال الحلقات ظروفهم وعائلتهم، والطبقة الاجتماعية التي ينتمي لها، والمسلسل كمان بيناقش قضايا اجتماعية مهمة جدًا بشكل مختلف ومحترف، وبه قضايا تعرض لأول مرة".

وعن الكواليس، قالت: "الكواليس كانت جميلة جدًا والناس كلها ظريفة، والمخرج حسام علي هو مخرج محترم وموهوب، وشرفت بالتعاون معه للمرة الأولى في المسلسل، وحابب شغله جدًا، ولديه فكر ورؤية جديدة ومختلفة"، ووجهت الشكر إلى شركة الإنتاج، قائلًة: "حقيقي شركة الإنتاج لم تبخل علينا بأي شيء نهائيًا".



تفاصيل قصة مسلسل ورق التوت

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل «ورق التوت» يدور فى مكان واحد، هو أكاديمية الفنون، خلال فترة زمنية لا تتعدى ٩ أشهر، يواجه خلالها أبطال العمل أحداثًا غير متوقعة، وفقًا للخلفية الاجتماعية التى ينتمى إليها كل منهم، فى إطار شامل يناقش مجموعة من القضايا المهمة، مثل ختان الإناث والعنف الأسرى والجهل والمرض النفسى والتنمر والتحرش الجنسى والمشاكل الطبقية، وغيرها.

"ورق التوت" من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، سلوى محمد علي. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.

