انطلاق اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية

انطلقت اليوم السبت، بالجامع الأزهر والمحافظات الخارجية فعاليات اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، حيث يؤدي ٢٠٤٠٠ دارس، الاختبارات بالمرحلتين المتوسطة والتخصصية بجميع فروع الرواق الأزهري بالجمهورية.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، إنه من المقرر أن تعقد الاختبارات لما يزيد عن ٢٠٤٠٠ دارسا، موزعة لجانهم على جميع محافظات الجمهورية، حيث يؤدي دارسو الرواق بجميع مراحله: التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية، اختباراتهم في ٢٧ مقرًا، تيسيرا عليهم.

من جهته، أكد د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن فترة الاختبارات تمتد لمدة ٣٠ يومًا، كما هو موضح بالجداول المرفقة، إذ يبلغ مجموع مواد الرواق في جميع مراحله وتخصصاته ١٥٠ مادة.

تأتي هذه الاختبارات برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من د. هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، ود. أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.