السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خلال انعقادها

"كيما" تجدد الثقة في عبد المجيد حجازي رئيسا تنفيذيا لمدة 3 سنوات

الكيميائي عبد المجيد
الكيميائي عبد المجيد حجازي العضو المنتدب للشركة

جددت الجمعية العامة لشركة الصناعات الكيماوية كيما،  إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الثقة في الكيميائي عبد المجيد حجازى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمدة 3 سنوات، كما وافقت الجمعية العامة على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم حامض و665 طن/يوم نترات أمونيوم (سماد - نقية لأغراض الصناعية).

ومن المقرر أن تصدر الشركة افصاحا للبورصة غدا بنتائج انعقاد الجمعية العامة التي أقيمت يوم الخميس الماضي.

وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه ومبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح، لافتة أنها تفاوضت مع المقاول لتخفيض القيمة الإجمالية للمشروع من 323 مليون دولار إلى 297 مليون دولار مع تقويم مبلغ 11 مليون دولار بسعر صرف الجنيه في البنك المركزى.

وأظهرت المؤشرات المالية "المعدلة" لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 77%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، أنها حققت أرباحًا بلغت 1.15 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 651.48 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 6.61 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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