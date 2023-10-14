السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من مجلس القبائل والعائلات

من استقبال القبائل
من استقبال القبائل بالحملة الرسمية للسيد عبدالفتاح السيسي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، وفدًا من مجلس القبائل والعائلات المصرية، برئاسة الشيخ كامل مطر.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ومستشارها القانوني.

وبدأ اللقاء بتوجيه التحية لوفد مجلس القبائل والعائلات المصرية، مثمنًا دور مجلس القبائل والعائلات المصرية في المواقف السياسية والوطنية المستمرة، وكذلك تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات التنموية والاجتماعية وأيضًا للتوعية بإنجازات الدولة على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن مجلس القبائل والعائلات المصرية هو مجلس وطني هدفه توعوي وتنموي.

 

من جانبه، أشار وفد مجلس القبائل والعائلات المصرية، إلى توعية المواطنين وأنهم داعمون ومؤيدون للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيرين إلى أن للمجلس دور كبير في توعية المواطنين والشباب خاصة في المحافظات الحدودية بضرورة إنجازات الدولة على مدار التسع سنوات الماضية، وهو ما شاهدوه بأنفسهم في كل ربوع مصر خاصة المحافظات الحدودية التي قد شهدت تنمية على جميع المستويات، بداية من البنية التحتية وصولًا إلى إقامة مشاريع تنموية كبيرة.

وأوضح وفد مجلس القبائل والعائلات المصرية، أنه خلال الفترة المقبلة، سيبدأ في عقد عدد من المؤتمرات واللقاءات في جميع محافظات الجمهورية؛ لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي.

مصر مجلس القبائل المصرية المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزي الانتخابات الرئاسية

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