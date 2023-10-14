السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامهم بسرقة شخص بالإكراه وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.

البداية عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين " م،أ"، "ر،أ"، "أ،م" سرقة هاتف محمول ومبلغ مالى من المجنى عليه " م،م" بالإكراه حيث قاموا باستدراجه لإحدى الطرق بعدما احتالوا عليه لتصيده بها حال حمل المتهم الأول سلاح ناري فرد خرطوش، والمتهم الثاني سلاح أبيض مطواة، والمتهم الثالث لعصا شوم قاموا بالتعدي عليه وسرقته بالإكراه.

كما ضربوا المجنى عليه عدة ضربات من مؤخرة سلاح ناري فرد كان بحوزة المتهم الأول، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد بسرقة المستشار وليد سيد الأمير

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