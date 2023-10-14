رئيس جامعة طنطا يشارك في منتدى "QS العربي" بالبحرين

شارك الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، في منتدى QS العربي بالعاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 13-15 أكتوبر الجاري، بحضور الدكتور محمد بن مبارك، وزير التعليم البحريني، وبمشاركة عدد كبير من رؤساء الجامعات والخبراء والمتخصصين بالوطن العربي، ويستهدف المنتدى بشكل رئيسي بناء نظام تعليم عالي أكثر قوة ورائدة ويمكن الوصول إليه في جميع أنحاء المنطقة العربية .

وذلك من خلال جمع القادة والمؤثرين وقادة الجامعات في جميع أنحاء المنطقة العربية، وتوفير منصة لتبادل وجهات النظر الديناميكية حول القضايا الراهنة التي تؤثر على التعليم العالي في المنطقة العربية.

صرح الدكتور محمود زكي، أن مشاركته تستهدف التعرف وتبادل المعرفة حول تجارب مؤسسات التعليم العالي وقصص النجاح والتحديات لتحفيز التعلم المتبادل، كما أن المشاركة تعزز فرص اقامة التحالفات والشراكات مع مؤسسات التعليم العالي على المستوى الإقليمي، مع إتاحة فرص تبني تعزيز سياسات شاملة وتقدمية لتحسين النظم البيئية التعليمية، ويساهم بشكل كبير في بناء عالم أكثر تناغمًا وتمكينًا.

جلسات نقاشية

أضاف رئيس جامعة طنطا، أن الجلسات النقاشية والموائد المستديرة بالمنتدى يتم خلالها استعراض منهجيات تقييم أداء الجامعات ومؤسسات التعليم في تصنيف QS الدولي، وآليات رصد وتحليل البيانات التفصيلية والسياسات والخطط التنفيذية الموصى بها للتحسين والتقويم، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الجلسات اعلان تصنيف QS للجامعات العربية.

وكان الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، قد تلقي دعوة من مؤسسة QS الدولية للمشاركة عضوا بلجنة تحكيم مشروعات الاستدامة التي تقوم المؤسسة بتحكيمها لتبني تمويل وتنفيذ هذه المشروعات في مؤسسات التعليم العالي،.حيث يشارك فى تقييم محور مستقبل الجامعات، الذي تم تصمميه للتعرف على التحول والتطور الذي تنفذه الجامعات وكليات إدارة الأعمال لخدمة المتعلمين الحاليين والمستقبليين بشكل فعال وتوفير مؤهلات مستقبلية

وتأتى دعوة رئيس جامعة طنطا، للمشاركة فى تقييم المشروعات والابتكارات في محور مستقبل الجامعات، بحسب ما جاء فى الدعوة " نظرًا لخبرته في قيادة جامعة طنطا إلى النجاح، وقدرته على التحكيم وتقييم مستقبل العمل والجامعات والتعلم".

جدير بالذكر أن مؤتمر اعادة تصور التعليم يستهدف تسليط الضوء على الأساليب المبتكرة التي تعزز نتائج التعلم وقابلية التوظيف لمليار متعلم في المستقبل، ومستقبل العمل والجامعات والتعلم، من خلال منظور الاستدامة والقيم وإحداث تأثير على المشهد التعليمي على مستوى العالم.

كما يُعقد المؤتمر لتكريم البرامج والتقنيات والأساليب التربوية الأكثر تحويلًا وتطلعًا، والتي تُحدث ثورة في التعليم، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر2023، في أبو ظبي بدولة الامارات، بمشاركة أكثر من 1200 مشاركة من جميع أنحاء العالم ولجنة تحكيم تضم أكثر من 500 خبير عالمي.