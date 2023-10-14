محافظ الوادي الجديد يخصص 100 فدان لـ"فوسفات مصر" لتجربة السماد الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، تخصيص ١٠٠ فدان لصالح شركة فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة التعدينية، وذلك بمنطقة مفيض باريس بهدف تجربة السماد الجديد الذي أعلنت الشركة عنه خلال فعاليات مهرجان التمور الثالث.

من جهته، أكد المهندس محمد عبدالعظيم، رئيس شركة فوسفات مصر بوزارة البترول، أن قرار محافظ الوادي الجديد، يهدف لدعم التنمية الزراعية وجهود الشركة في تنفيذ مشروعات قيمة مضافة لخام الفوسفات وتحقيق أعلى فائدة منه في زيادة خصوبة التربة وتحسين الإنتاجية لها وعلى التوازي ترشيد استهلاك مياه الري وهو ما يحققه السماد الجديد.

وأضاف عبدالعظيم، أنه بمجرد تكليف المحافظ بتخصيص هذه الأرض للشركة جرى تكليف المهندس ثروت حجاب، مدير عام موقع الوادي الجديد بالبدء فورًا في إرسال المعدات الهندسية والفنية للمنطقة في مفيض توشكى للبدء في تجربة السماد مع شركة متخصصة في إنتاج السماد.

ولفت عبدالعظيم، إلى دعم الشركة لمدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بالخارجة، حيث تنفذ المدرسة حاليا تجارب على إنتاج سماد عضوي من خلال استخدام خام الفوسفات الذي تنتجه الشركة من هضبة أبو طرطور بالخارجة.