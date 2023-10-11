محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية أرض المعارض بالخارجة استعدادًا للملتقى الثالث للتمور

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم، أرض المعارض بمدينة الخارجة، في إطار استعدادات المحافظة لإقامة الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور، يرافقهما سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة، سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وتابع جاهزية الأماكن المخصصة للعارضين وتجهيزها بكل الاحتياجات اللازمة، ورفع كفاءة الموقع العام للمعرض ومراجعة إجراءات الحماية المدنية ومرافق الكهرباء، واستكمال تنفيذ الجداريات الفنية بالموقع.

سرعة تجهيز القاعات

كما وجّه بسرعة تجهيز قاعات ورش العمل والندوات العلمية التي تُقام على هامش فعاليات الملتقى وتنظيم تواجد المشاركين من الدول والجهات المختلفة طبقًا للمعروضات من تمور وصناعات يدوية ومشروعات رواد الأعمال.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أهمية هذا الملتقى في دعم قطاعي إنتاج وتصنيع التمور، وتعزيز علاقات التعاون مع الدول المختلفة، وسيضم الملتقى معرضًا لمنتجات التمور ومشتقاتها، بمشاركة أكثر من 100 عارض بالمهرجان من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية.

وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى أن المهرجان يجري من خلاله توجيه الدعوات للدول المختلفة المنتجة للتمور، ويشتمل علي معرض وورش عمل ومسابقات ولقاءات لأصحاب المصانع والمستوردين من جميع أنحاء دول العالم، ويعد فرصة تسويقية كبيرة للمحافظة، وأنه يشمل على محاور مختلفة في الزراعة والأبحاث ونماذج المنتجات الفلكلورية، ومزارع النخيل وأصناف التمور، والتقنيات المستخدمة في زراعة النخيل والزراعة العضوية، وأفضل عبوات تغليف للتمور.

وأكد اللواء محمد الزملوط، أن الملتقى التسويقي الثالث بالمحافظة يأتي تأكيدًا لدور الدولة في تنمية وتشجيع أعمال الاستصلاح والزراعة بالمنطقة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يكون الوادي الجديد مزرعة عالمية لإنتاج التمور، مشيرًا إلى أن الملتقى سيكون بمثابة نقطة انطلاق لإنتاج التمور وبأصناف متنوعة.