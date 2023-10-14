السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مباحثات حول التصعيد في غزة..

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

شكري يستقبل بيربوك
شكري يستقبل بيربوك في قصر التحرير

أُلغيَّ المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية سامح شكري، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، والذي كان من المقرر عقده اليوم في قصر التحرير.

ألمانيا تطلب إلغاء مؤتمر شكرى وبيربوك

وتم إلغاء المؤتمر الصحفي بين سامح شكري وبيربوك بناء على طلب من الجانب الألماني.

وطلبت الخارجية الألمانية إلغاء المؤتمر الصحفي لوزيرتها بيربوك مع سامح شكري، بينما تعقد جلسة المباحثات الثنائية بينهما كما هي مقرر لها، في هذه الأثناء.

استقبال شكري لنظيرته الألمانية اليوم

مباحثات مصرية ألمانية فى قصر التحرير 

ويستقبل سامح شكري نظيرته الألمانية في قصر التحرير، اليوم، وتعقد جلسة مباحثات مشتركة يبحثان فيها تطورات التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، واستمرار الغارات الإسرائيلية العنيفة على الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

مباحثات مصرية ألمانية في قصر التحرير 

وتشمل المباحثات ضرورة تنسيق الجهود لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، ومنع خروج الأوضاع الأمنية عن السيطرة، ما ينذر بعواقب خطيرة.

وتتطرق المناقشات بين وزير الخارجية ونظيرته الألمانية إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

مباحثات وزير الخارجية ونظيرته الألمانية

لقاء شكرى ونظيره التركى

ومن المقرر أن يستقبل وزير الخارجية نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، في قصر التحرير. 

وتعقد جلسة مباحثات ثنائية حول تطورات التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين داخل غزة، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع. 

ويعقد وزير الخارجية ونظيره التركي مؤتمرا صحفيًا مشتركًا عقب انتهاء جلسة المباحثات. 

ووصلت طائرة مساعدات تركية إلى مطار العريش الدولي تمهيدًا لإيصالها إلى الفلسطينيين في غزة عبر معبر رفح البري. 

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