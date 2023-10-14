السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد والغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، عاملًا بـ السجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة الجوهر المخدر، لاتهامه بالإتجار بالمخدرات وإحراز سلاح أبيض بسوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان، وإبراهيم مرتضي إبراهيم، بأمانة سر محمد عبد الحميد، وأحمد سعد.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس عام  2023، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "م،م" تهمة إحراز جوهرا مخدرا الحشيش وكان ذلك بقصد الاتجار، وإحراز سلاح أبيض مطواه قرن غزال بدون ترخيص، حيث وردت معلومات عن قيام المتهم بالاتجار فى المخدرات، وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة، تم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج السجن المؤبد الجوهر المخدر سلاح أبيض المستشار أحمد عبد المنعم

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