السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى: الدولة مهتمة بتنفيذ استاد عالمى ببورسعيد يضاف إلى الإنشاءات الرياضية المميزة

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء

خلال زيارته اليوم لمحافظة بورسعيد، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء استاد النادي المصري البورسعيدي.

وخلال جولته بالمشروع، أكد رئيس الوزراء أنه يمثل أهمية كبيرة لمدينة بورسعيد، لافتًا إلى أن الدولة مهتمة بتنفيذ استاد عالمي ببورسعيد يضاف إلى منظومة الإنشاءات الرياضية المميزة، التي يتم تنفيذها بمستوى عالمي لتؤهل مصر لاستضافة المزيد من البطولات الرياضية العالمية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس محمد كساب، مدير المشروع، حول الموقف التنفيذي لأعمال هدم المبنى الحالي لنادي بورسعيد، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء من جانب كبير من أعمال الهدم بأداء متوافق مع الجدول الزمني ودون تأخير، مع نقل مخلفات الهدم إلى المقالب العمومية.

وفي غضون ذلك، تم استعراض المخطط الخاص بتنفيذ مشروع إقامة استاد النادي المصري البورسعيدي الجديد، حيث أشار المهندس محمد الغزاوي، رئيس القطاع المشرف على المشروع بالشركة المنفذة، إلى أنه من المقرر تنفيذه والانتهاء منه في أغسطس 2024، حيث من المخطط أن يصل مسطح أرض الاستاد إلى ٥٠ ألف م2، وتقام الإنشاءات على مسطح ۲۸ ألف م2، حيث سيتكون الاستاد من 4 مدرجات، وهي مدرجات الجهة الغربية وتضم "المقصورة الرئيسية" ومدرجات الجهة الشرقية وبها "فندق اللاعبين" ومدرجات الجهة الشمالية، ومدرجات الجهة الجنوبية، وتم تقسيم الاستاد إلى خمس مناطق، وتم إسناد الأعمال لخمس شركات بورسعيدية لبدء تنفيذ الأعمال الإنشائية.

txt

رئيس الوزراء يتفقد الإنشاءات فى استاد النادى المصرى الجديد ببورسعيد

txt

رئيس الوزراء يفتتح مبنى المركز التكنولوجى بديوان عام محافظة بورسعيد

وأضاف المهندس محمد الغزاوي أنه تم تصميم الاستاد الجديد على أحدث اشتراطات الفيفا والكاف، متضمنًا تنفيذ ملعب كرة قدم من المسطح الأخضر بنظام الهايبرد من شركة معتمدة من الاتحاد الدولي الفيفا، وهو خليط بين النجيل الطبيعي والصناعي يجمع بين مزايا النوعين، وتم تقسيم مقايسات الاستاد إلى ۱۷ مقايسة تخصصية تشمل مقايسات الأعمال الإنشائية والمعمارية والكهربية والتكييف وأعمال ري وصرف الملعب.

مدبولى يتفقد مشروع إنشاء ستاد النادي المصري

ولفت إلى أن مدرجات الجهة الغربية ستضم غرف مجلس الإدارة وصالة كبار زوار وقاعة المؤتمرات المجهزة بأحدث وسائل الاتصال والترجمة الفورية، وكبائن المعلقين وعدد من الغرف فندقية، كما ستتضمن مدرجات الجهة الشرقية مبنى فندق اللاعبين، مكون من دور أرضي و٣ أدوار متكررة، ويشمل عدد ٢٤ غرفة فندقية على أعلى مستوى في التشطيبات، وصالة جيمنيزيوم، وغرف الكشف عن المنشطات، وغرف تغيير ملابس اللاعبين. 

۳۰ بوابة لتسهيل دخول وخروج الجماهير وضمان السيولة الحركية

وأشار المهندس محمد الغزاوي إلى أن الاستاد الجديد يحتوي على أكثر من ۳۰ بوابة لتسهيل دخول وخروج الجماهير وضمان السيولة الحركية، وجميع البوابات يتم التحكم بها عن طريق غرفة التحكم الإلكترونية المركزية، وبنظام QR كود، كما أن الاستاد سيضم أكثر من ۳۰۰ كاميرا مختلفة لتغطية المدرجات والمنشآت الرياضية، وكذلك يحتوي على عدد ۲ شاشة إلكترونية خلف المرميين، وكذلك شاشات إعلانات، والاستاد به أحدث وسائل البث التليفزيوني وأحدث كاميرات النقل الرقمي والمتصلة بغرف المعلقين وغرفة الـVAR‏.

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ء ستاد النادي المصري المصرى البورسعيدى ستاد النادي المصري البورسعيدي إنشاء ستاد النادي المصري

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يفتتح مبنى المركز التكنولوجى بديوان عام محافظة بورسعيد

رئيس الوزراء يبدأ جولته التفقدية فى بورسعيد بلقاء المحافظ

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

تورط نيمار وفينسوس وريتشارلون فى فضيحة أخلاقية مع البرازيل

القاهرة الإخبارية: مطار العريش الدولى يستقبل طائرة مساعدات تركية ثالثة لإرسالها لغزة

مسافة السكة لأهالينا فى فلسطين.. "التحالف الوطنى" يجهز أكبر قافلة مساعدات لغزة (صور)

شقيقة سعاد حسنى: أختى تزوجت "حليم" 6 سنوات

انطلاق قوافل مصرية شاملة محملة بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة