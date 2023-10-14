مدبولى: الدولة مهتمة بتنفيذ استاد عالمى ببورسعيد يضاف إلى الإنشاءات الرياضية المميزة

خلال زيارته اليوم لمحافظة بورسعيد، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء استاد النادي المصري البورسعيدي.

وخلال جولته بالمشروع، أكد رئيس الوزراء أنه يمثل أهمية كبيرة لمدينة بورسعيد، لافتًا إلى أن الدولة مهتمة بتنفيذ استاد عالمي ببورسعيد يضاف إلى منظومة الإنشاءات الرياضية المميزة، التي يتم تنفيذها بمستوى عالمي لتؤهل مصر لاستضافة المزيد من البطولات الرياضية العالمية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس محمد كساب، مدير المشروع، حول الموقف التنفيذي لأعمال هدم المبنى الحالي لنادي بورسعيد، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء من جانب كبير من أعمال الهدم بأداء متوافق مع الجدول الزمني ودون تأخير، مع نقل مخلفات الهدم إلى المقالب العمومية.

وفي غضون ذلك، تم استعراض المخطط الخاص بتنفيذ مشروع إقامة استاد النادي المصري البورسعيدي الجديد، حيث أشار المهندس محمد الغزاوي، رئيس القطاع المشرف على المشروع بالشركة المنفذة، إلى أنه من المقرر تنفيذه والانتهاء منه في أغسطس 2024، حيث من المخطط أن يصل مسطح أرض الاستاد إلى ٥٠ ألف م2، وتقام الإنشاءات على مسطح ۲۸ ألف م2، حيث سيتكون الاستاد من 4 مدرجات، وهي مدرجات الجهة الغربية وتضم "المقصورة الرئيسية" ومدرجات الجهة الشرقية وبها "فندق اللاعبين" ومدرجات الجهة الشمالية، ومدرجات الجهة الجنوبية، وتم تقسيم الاستاد إلى خمس مناطق، وتم إسناد الأعمال لخمس شركات بورسعيدية لبدء تنفيذ الأعمال الإنشائية.

وأضاف المهندس محمد الغزاوي أنه تم تصميم الاستاد الجديد على أحدث اشتراطات الفيفا والكاف، متضمنًا تنفيذ ملعب كرة قدم من المسطح الأخضر بنظام الهايبرد من شركة معتمدة من الاتحاد الدولي الفيفا، وهو خليط بين النجيل الطبيعي والصناعي يجمع بين مزايا النوعين، وتم تقسيم مقايسات الاستاد إلى ۱۷ مقايسة تخصصية تشمل مقايسات الأعمال الإنشائية والمعمارية والكهربية والتكييف وأعمال ري وصرف الملعب.

مدبولى يتفقد مشروع إنشاء ستاد النادي المصري

ولفت إلى أن مدرجات الجهة الغربية ستضم غرف مجلس الإدارة وصالة كبار زوار وقاعة المؤتمرات المجهزة بأحدث وسائل الاتصال والترجمة الفورية، وكبائن المعلقين وعدد من الغرف فندقية، كما ستتضمن مدرجات الجهة الشرقية مبنى فندق اللاعبين، مكون من دور أرضي و٣ أدوار متكررة، ويشمل عدد ٢٤ غرفة فندقية على أعلى مستوى في التشطيبات، وصالة جيمنيزيوم، وغرف الكشف عن المنشطات، وغرف تغيير ملابس اللاعبين.

۳۰ بوابة لتسهيل دخول وخروج الجماهير وضمان السيولة الحركية

وأشار المهندس محمد الغزاوي إلى أن الاستاد الجديد يحتوي على أكثر من ۳۰ بوابة لتسهيل دخول وخروج الجماهير وضمان السيولة الحركية، وجميع البوابات يتم التحكم بها عن طريق غرفة التحكم الإلكترونية المركزية، وبنظام QR كود، كما أن الاستاد سيضم أكثر من ۳۰۰ كاميرا مختلفة لتغطية المدرجات والمنشآت الرياضية، وكذلك يحتوي على عدد ۲ شاشة إلكترونية خلف المرميين، وكذلك شاشات إعلانات، والاستاد به أحدث وسائل البث التليفزيوني وأحدث كاميرات النقل الرقمي والمتصلة بغرف المعلقين وغرفة الـVAR‏.