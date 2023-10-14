بالأرقام.. نتائج انتخابات نقابة الأطباء فى القليوبية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء للتجديد النصفي بالنقابة الفرعية بالقليوبية، حيث أدلى بالأصوات في الانتخابات التي أجريت أمس 640 ناخبا من إجمالي 8743 ممن لهم حق التصويت في الانتخابات.

وأوضح الدكتور أحمد كمال أنور، أمين صندوق النقابة الفرعية بالقليوبية، أن الأصوات الصحيحة لنتائج انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بالمحافظة ورئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة جاء كالتالي:

- إجمالي الأصوات التي أدلت بأصواتهما في الانتخابات 640 صوتا لاختيار النقيب و4 مقاعد فوق السن وتحت السن

- إجمالي الأصوات الصحية لمقعد النقيب 632 صوتا ومقعدي أكثر من 15 عاما 610 صوتا ومقعدي أقل من 15 عاما 602 صوتا

أضاف رئيس لجنة الانتخابات بنقابة أطباء القليوبية أن نتائج انتخابات نقابة الأطباء بالمحافظة جاءت كالتالي:

فوز الدكتور حمدي الجزار بمقعد النقيب حيث حصد 279 صوتا

فيما جاءت نتيجة المقعد كالتالي للمرشحين وهم:

- عبد اللطيف البلشي 128

- علاء جودة 55

- محمد غریب 170

نتائج انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية على مقعد أكثر من 15 سنة

- أحمد العيوطي 13 صوتا

- أحمد سعيد عثمان و265 صوتا وحصل علي المقعد

- السيد عبد الستار 33 صوتا

- رجب فتوح هريدي 76 صوتا

- عماد تبع 174

- فوزي عبد الله 71

- محمد عجلان 444 صوتا وحصل علي المقعد

محمد کمال 54 صوتا

مصطفى العزب 90 صوتا

أشار أنور إلى أن نتائج انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية على مقعد أقل من 15 سنة جاءت كالتالي:

- إبراهيم الغريب 185 صوتا

- أسماء بيان 211 صوتا

- أميرة الجمال 79 صوتا

- فاتن سلامة 95 صوتا

- هشام سعید محمدي 343 صوتا وحصل علي المقعد

- يسرى زكريا 291 صوتا وحصل على المقعد.