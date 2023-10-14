حددت هيئة قضايا الدولة عدة شروط القبول بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2023 والتي تم الإعلان عنها مؤخرا وتم تحديد الشروط ومواعيد التقديم وكيفيته وكيفية سحب ملف التقديم.

شروط القبول بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة من دفعة كليات القانون 2023

ينشر الدستور شروط القبول بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة من دفعة كليات القانون 2023 المنصوص عليها قانونا وهى كما يلي:-

1- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

2- ألا يزيد عمره عن ( 30 ) سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان.

3- أن يجتاز بنجاح كافة الاختبارات التي تجرى له فى هذا الشأن.

4- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المطلوبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.

ومن المقرر أن يتم سحب ملف التقديم من مقر نادى مستشارى قضايا الدولة، الكائن: ش أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، نظير مبلغ قدره ألف ومائتان جنيه مصرى، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/11/2023 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 16/11/2023.

تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.

رابط تسجيل طلبات التعيين بوظائف قضايا الدولة

ويمكن تسجيل طلبات التعيين في وظائف قضايا الدولة من خلال الموقع الإلكتروني (من هنا) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11 - 23 نوفمبر 2023 ويمكن تحميل الأوراق من خلال هذا الرابط والتي تتلخص فيما يلي:-

صورة بطاقة الرقم القومي سارية مع وجود الأصل للاطلاع عليها.

صورة ضوئية من شهادة المؤهل الدراسي للمتقدم ( الليسانس).

أصل إيصال دفع مصروفات سحب الملف.

صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.

الموقف من التجنيد للذكور.

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