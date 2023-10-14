السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأردن: التصعيد الحالي يدفع المنطقة إلى جحيم الحرب ويجب انتهائها

 أيمن الصفدي
 أيمن الصفدي

دعا وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، المجتمع الدولي، للتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلا: "هناك احتلال يجب أن ينتهي".

السلام العادل

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الكندري، أن الموقف العربي كان واضحا أننا نريد السلام العادل والشامل الذي يوفر السلم للفلسطينيين والإسرائيليين، وللمنطقة بأكملها.

وتابع: "دولة فلسطين يجب أن تقوم، ويجب أن تحصل المواطنين على حقوقها، فطريق السلام واضحة، ليتحرك فلتتوقف الحرب، وتمارس المجتمعات الدولية دورها بإتاحة حل حل سياسي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني مشروعة كاملة".

وأكد الصفدي، أنه كلما مر الوقت زاد القتل والدمار والمعاناه، لافتا إلى أن التصعيد الحالي يدفع المنطقة إلى جحيم الحرب.

الصفدي العدوان الإسرائيلى غزة وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي

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