عاجل.. شقيقة سعاد حسنى: السندريلا تزوجت من عبدالحليم حافظ لمدة ست سنوات ونصف

كشفت جيهان عبدالمنعم، شقيقة سعاد حسني، عن حقيقة قصة الحب بين السندريلا والعندليب عبدالحليم حافظ، قائلة: "إنهما تزوجا لمدة ست سنوات ونصف".

علاقة سعاد حسني وعبدالحليم حافظ

وأضافت جيهان عبدالمنعم، خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة ON، أن عبدالحليم حافظ كان يأتي عند سعاد حسني في المنزل، وكانت هي تذهب إليه في بيته، معقبة: "كنا دائما مع سعاد حسني وحولها، إلا في ساعات العمل فقط لا نكون معها".

وتابعت: “ابنتي طلعت معها في أغنية في مسلسل ”هو وهي"، كما أنني اشتغلت معها في المسلسل لكن دون أجر لأنني كنت أساعدها فقط، لأنها في هذا التوقيت كانت عاملة رجيم قاسي وكان وزنها 42 كيلو، وكانت تتناول علبة زبادي واحدة طوال اليوم، كانت لا تأكل وكانت نحيفة جدًا في هذا المسلسل، سعاد حسني طوال عمرها كانت 45 كيلو، لكن في هذا المسلسل نزل وزنها لـ 42 كيلو".