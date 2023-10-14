تنظمها حياة كريمة والتحالف الوطني.. أهالي الجيزة يشاركون في حملة تبرع بالدم للفلسطينين

شهدت نقاط التبرع بالدم لمصابي غزة بمقر المصل واللقاح بمحافظة الجيزة، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في أكبر حملة للتبرع بالدم على مستوى الجمهورية تنظمها حياة كريمة والتحالف الوطني تضامنًا مع الأشقاء الفلسطينيين.

وتسابق المواطنون للتبرع بالدم لصالح قطاع غزة، على خلفية العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف القطاع منذ السبت الماضي.

الإقبال للتبرع للدم هو تعبير طبيعي جدًا عن المجتمع المصري

من جانبه، قال أحد المواطنين المتبرعين بالدم، إننا على دراية بالأحداث التي تحدث في فلسطين، وعندما وجدت حملة للتبرع بالدم، لصالح ضحايا فلسطين، فما كان منا إلا أن نلبي النداء، وهو أقل واجب نقدمه لأشقائنا في فلسطين.

وقال متبرع آخر، إن حجم الإقبال للتبرع للدم هو تعبير طبيعي جدًا عن المجتمع المصري الذي يرى أن الحق الفلسطيني يجب أولًا فيه الحفاظ على القضية الفلسطينية، ويجب فيه ثانيًا الحفاظ على عدم تصفية القضية الفلسطينية مثلما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس، وأكدت مصر بشكل رسمي، ورفض سياسات الحصار والتجويع، وهو جزء من عملية التعبير على أن المصريين كلهم يقفوا بجانب أشقائهم في غزة، إننا جميعًا نقف خلف القضية الفلسطينية ونرفض تصفيتها ونطالب المجتمع الدولي بأن يتوقف عن ازدواجية المعايير، وأن ينظر بعين واحدة وبشكل واضح وبمنطق واضح وفقًا للقانون الدولي والشرعية الدولية التي منحت للشعب الفلسطيني حقه على أراضيه في فلسطين.