السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

عروض ميكروتياترو مترجمة بإخراج مصرى فى الافتتاح والختام

مسرحية يومي
مسرحية يومي

يعرض ملتقي الميكروتياترو الرابع، خمسة عروض مسرحية يومي الافتتاح والختام لنصوص إسبانية بإخراج وتمثيل مصري، وهي عروض محامية شاطرة تأليف مارك ايخيا وفوبيا المستقبل اخراج علاء حسنى، عرض من فضلك تأليف مارك ايخيا وإخراج تغريد عبد الرحمن، وللمؤلف خوسيه لويس يخرج محمد السورى عرضي حقائب وأزمة شرف، وهي كلها عروض لا تتجاوز مدتها ١٥ دقيقة.

 

الناقد عبد الرازق حسين عضوا بلجنة تحكيم الملتقى

قررت إدارة الملتقى الدولي الرابع للميكروتياترو اختيار الناقد الاستاذ عبد الرازق حسين رئيس تحرير مجلة المسرح عضوا بلجنة تحكيم العروض، بعد اعتذار د. عمرو دوارة لظروف مرضية طارئة.

 

وقالت أمينة أشرف، مدير الملتقى، إن سباق العروض يبدأ يوم الإثنين ١٦ أكتوبر الجاري بالإسكندرية بست مسرحيات متنوعة، على أن تبدأ في السادسة مساء وتنتهي في التاسعة والنصف بواقع ١٥ دقيقة لكل عرض.

 

الميكروتياترو هو تيار مسرحي ظهر في إسبانيا سنة ٢٠٠٩ مع معاناة الأزمة الاقتصادية بهدف محاولة إيجاد حلول للقضاء على بطالة المسرحيين والفنانين بشكل عام فتم ابتكار هذا النوع المسرحي اعتمادا على فكرة تقديم عرض لا تتجاوز مدته ١٥ دقيقة لعدد ١٥ متفرج وفي مساحة لا تتجاوز ١٥ مترا مربعا، على أن يتم تقديم عدة عروض في وقت واحد ويتبادل الجمهور دخول العروض  واحدا تلو الآخر.

 

موعد انطلاق الدورة الرابعة للملتقى

ومن المقرر، انطلاق الدورة الرابعة للمتلقى الدولي للميكرو تياترو على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبحضور الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور سمير متولي، رئيس الملتقى، والدكتورة نبيلة حسن مؤسس الملتقى في مصر، والدكتورة ماجدلينا كروز الملحق الثقافي في المعهد الثقافي الأسباني ثرفانتس بالقاهرة.

ملتقى الميكروتياترو الرابع الافتتاح والختام نصوص إسبانية إخراج وتمثيل مصر

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