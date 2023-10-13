الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

الأحد.. انطلاق الملتقى الدولي للميكرو تياترو في مصر

الدورة الرابعة للمتلقى
الدورة الرابعة للمتلقى الدولي للميكرو تياترو

تنطلق الدورة الرابعة للمتلقى الدولي للميكرو تياترو على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وذلك يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبحضور الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور سمير متولي، رئيس الملتقى، والدكتورة نبيلة حسن مؤسس الملتقى في مصر، والدكتورة ماجدلينا كروز الملحق الثقافي في المعهد الثقافي الأسباني ثرفانتس بالقاهرة.

يشارك في هذه الدورة ٢٣ عرضًا مسرحيًا تتنوع بين فرق المسرح الجامعي والفرق المستقلة وفرق أكاديمية الفنون، بإجمالي ٢٣ عرضًا مسرحيًا لنصوص مصرية مؤلفة خصيصًا لهذا النوع المسرحي المكثف.

ويستضيف مركز الحرية للإبداع عروض اليوم الأول ١٦ أكتوبر الجاري والخاصة بعروض الاسكندرية، على أن تستضيف أكاديمية الفنون بالقاهرة باقي العروض حتى الختام في ٢٠ أكتوبر الجاري.

اختيار أعضاء لجنة تحكيم العروض المسرحية

وكانت إدارة الملتقى الدولي الرابع للميكروتياترو في مصر، أعلنت اختيار أعضاء لجنة تحكيم العروض المسرحية وهم: الناقد والمخرج والمؤرخ د. عمرو دوارة، الناقد محمد الروبي رئيس تحرير جريدة مسرحنا، والمخرج المسرحي سعيد منسى.

كما يدير د. محمد شيحة أستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية فنون القاهرة، ورشتين لاثنين من كبار متخصصي الميكرو تياترو في اسبانيا، الأولى بعنوان الميكرو تياترو اقراص زماننا ويحاضرها المخرج ايسيدرو تيمون باتي، أما الورشة الثانية فيحاضرها رودريجو زود ريجيث بعنوان المسرح الشعبي الهجين والمسرح التقليدي.

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