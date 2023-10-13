أمين «البحوث الإسلامية» يلتقى مفتى كازاخستان

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف المفتي العام لجمهورية كازاخستان على هامش مشاركته في فعاليات الجلسة التحضيرية لمؤتمر زعماء وقادة الأديان العالمية والتقليدية، والذي يعقده مركز نور سلطان نازاراباييف لتطوير الحوار بين الأديان والحضارات بمدينة نور سلطان.



ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تفعيل التعاون العلمي والدعوي المشترك بين مجمع البحوث الإسلامية ومؤسسة الإفتاء بجمهورية كازاخستان، كما تضمن اللقاء زيارة المسجد الكبير والتعريف به وبما يضمه من أجنحة للتعليم وتحفيظ القرآن الكريم والتعريف بالتراث الكازاخي.

كما قدم الجانب الكازاخي عرضًا تفصيليًا عن التراث الإسلامي لديهم وكيف وصل الإسلام إلى بلادهم، كما شملت الجولة المشتركة التعرف على جوانب من الأنشطة والجهود التي تقدمها المؤسسات الدينية والثقافية لديهم.

وخلال الجولة وجه الجانب الكازاخي خالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبرأ.د أحمد الطيب – شيخ الأزهر علي ما يقدمه خدمة للإسلام والمسلمين وما يبذله في سبيل نشر دواعم السلم والسلام بين الشعوب جميعًا.