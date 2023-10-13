عامل بـ"شمال القاهرة للكهرباء": الرئيس السيسي الأقدر على استكمال مسيرة البناء (فيديو)

على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، لمسها المواطن على مدار السنوات الماضية، وعبروا عن ثقتهم في الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مواطن يدعم الرئيس السيسي

وواصل المواطنون دعمهم للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة مع الطفرة والمشروعات الضخمة التي شهدتها الدولة على مدار السنوات القليلة الماضية وساعدت على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، يقول محمد رشاد عضو اللجنة النقابية لشركة شمال القاهرة للكهرباء: “الرئيس السيسي هو الأقدر على إدارة البلاد، وقيادتها إلى بر الأمان”.

إنجازات الرئيس السيسي

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

أحزاب تؤيد الرئيس السيسي

وتقدم حزب "الإصلاح والنهضة" بطلب للرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة؛ بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.