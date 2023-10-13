الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صائد الدبابات بحرب أكتوبر: حصلت على لقب الأول على العالم فى تدمير دبابات العدو

البطل محمد المصري
البطل محمد المصري

قال البطل محمد المصري "صائد الدبابات" بحرب أكتوبر، إنه بفضل الله سبحانه وتعالى دمر 27 دبابة، من بينها دبابة العقيد الإسرائيلي عساف ياجوري، قائد اللواء 190 مدرعات الإسرائيلي.

صاحب الرقم القياسي العالمي في تدمير دبابات العدو

وأضاف البطل محمد المصري خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب عبر قناة الحياة: حصلت على لقب الأول على العالم في تدمير دبابات العدو، وصاحب الرقم القياسي العالمي في تدمير دبابات العدو، وهذه الألقاب بناء عن تقارير أصدرها البنتاجون الأمريكي، حيث أصدر تقارير في فبراير 1974م يقول فيه إنه لأول مرة في العصر الحديث وفي تاريخ الحروب الحديثة، فرد أو مجموعة أفراد لا تتعدى الثلاثة أفراد يدمر هذا الكم من العدد بصواريخ موجهة بالسلك وليست بالتنشين.

وتابع: "في تصوري أن العظمة وكل العظمة ليس في تدمير  الـ 27 دبابة، لكن في كيفية العمل، لأن الصاروخ يقطع الـ 3 كيلو في 27 ثانية، وكنت مطالبا خلال الـ27 ثانية أوجهه على الدبابة بالسلك باستخدام سبابة وإبهام اليد اليمنى، وسبابة وإبهام اليد اليسرى، وقد تدربت على ذلك سنتين ونصف.

 

صائد الدبابات برنامج بالخط العريض حرب اكتوبر نصر أكتوبر 50 سنة انتصار أكتوبر

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